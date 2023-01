Con la copa más preciada bajo el brazo, Lionel Messi pasó Año Nuevo junto a su familia en Rosario antes de volar hacia Paris e hizo un balance a través de su cuenta de Instagram con la consagración histórica en la Selección Argentina como principal eje.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", comenzó el posteo que luego concluyó con un lindo mensaje: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023".

Horas más tarde, con el brindis encima, Leo publicó una imagen suya con Antonela y su look no pasó para nada desapercibido en redes sociales, ya que desató una ola de comentarios que fueron desde halagos al campeón hasta los chistes.

"El campeón del mundo se viste como quiere", "ponete lo que quieras" y "si Messi usa pijama para Año Nuevo yo también" fueron algunas de las réplicas que se leen a través de Twitter e Instagram tras la viralización de la foto de Leo junto a su esposa en pleno festejo. ¡Crack absoluto!