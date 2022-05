Messi, sin filtro contra Lewandowski por el Balón de Oro: "No fue el mejor"

A tan solo dos días de la Finalissima que se llevará a cabo entre la Selección Argentina e Italia, en la cual se entregará un título de carácter oficial, Lionel Messi habló en exclusiva con Gastón Recondo para TyC Sports y se tocaron diversos tópicos, como la actualidad de la Albiceleste, su difícil adaptación en el PSG, entre otras cosas.

No obstante, el capitán del seleccionado también metió los pies en el barro a la hora de referirse a lo ocurrido en la última gala del Balón de Oro, galardón que hoy tiene en su casa, y los dichos de Robert Lewandowski que tanto revuelo generaron en los principales medios deportivos a nivel mundial.

A raíz del sorteo de Qatar 2022, el cual emparejó a Argentina con Polonia, Recondo expresó su disconformidad con la palabra del delantero y Lionel estuvo de acuerdo. "Cada uno dice lo que quiere. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mucha importancia. Quedó ahí y que diga lo que quiera, no me interesa", sentenció el astro mundial.

Luego, la estrella del Paris Saint-Germain se refirió al discurso en la gala del Balón de Oro en donde le dedicó parte del discurso a Lewandowski. "Las palabras que dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente porque el año pasado me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Que lo tome como quiera", afirmó con total seguridad. Una respuesta más que contundente.