Jugará su primer Mundial en el siglo XXI y será rival de la Selección Argentina: radiografía de Austria, el “cuco” del grupo J

Terminó la espera. Después de muchísima expectativa, se definieron los grupos del Mundial 2026, donde Argentina tendrá que enfrentarse con Argelia, Austria y Jordania. A pesar de que será la primera vez que se enfrente con estos rivales en una competencia de esta índole, el único debutante es el país de Oriente Medio.

Los europeos llegan a su octava participación en la competencia con el pecho inflado, luego de que obtuvieran el primer lugar de las Eliminatorias UEFA en el grupo que compartieron con Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino. Con la presencia de Marko Arnautović, que es su principal figura, goleador (45) y futbolista con mayor cantidad de presencias (128), otro de sus futbolistas conocidos es David Alaba, defensor de Real Madrid.

Es uno de los países más alpinos del mundo, con un 62% de montañas en su territorio, y solicitar un café en Viena, su capital, es un gesto cultural reconocido por la UNESCO. Así como tiene futbolistas reconocidos, el país que no participa de la Copa del Mundo desde Francia 1998, tiene una muy rica cultura compuesta por figuras como Arnold Schwarzenegger, Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Hölzel, más conocido como Falco.

En la actualidad, los comandados por el alemán Ralf Rangnick, se encuentran en la 24° posición del Ranking FIFA. Y luego de hacer un arduo trabajo para poder tener una mejor actuación de lo que se vieron en los últimos certámenes que disputó, desde que quedaron eliminados en los octavos de final de la Eurocopa 2024, el objetivo fue uno: regresar a la cita mundialista.

Cabe destacar que los austríacos obtuvieron el tercer puesto en Suiza 1954, donde derrotaron por 3-1 a Uruguay en el Hardturm Stadium, ubicado en la ciudad de Zürich, logrando su mejor performance. Y en cuanto a las presentaciones ante la Albiceleste, solamente fueron dos amistosos: en mayo de 1980, fue goleada por 5-1 para los argentinos, en el Ernst-Happel-Stadion; mientras que en el mismo mes, pero en 1990, empataron por 1-1 en el mismo recinto.

