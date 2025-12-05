Su figura es el Messi jordano, Uruguay su mayor verdugo y jugará su primer Mundial contra la Selección Argentina

El Mundial 2026 no solo será el escenario para la defensa del título de la Selección Argentina, sino también el bautismo de fuego para un nuevo participante proveniente de Asia: Jordania. Tras décadas de sueños postergados, el combinado situado en el puesto 66° del Ranking FIFA, logró su primera clasificación a una Copa del Mundo y, nada menos, será rival de la Albiceleste en el Grupo J.

El camino de los Nashama (significa Los Valientes), junto a su escasa historia futbolera, supo estar marcada por un doloroso antecedente: su mayor verdugo fue Uruguay. El hito mundialista había estado cerca de concretarse en las Eliminatorias para Brasil 2014, cuando Jordania alcanzó el Repechaje intercontinental, pero cayó eliminada ante la Celeste del Maestro Tabárez. La chance parecía esfumarse para siempre, hasta que la ampliación del formato a 48 Selecciones les renovó la esperanza. Y esta vez no dejaron pasar la oportunidad.

Jordania es un país ubicado en la región de Asia Occidental, limitando con Siria, Irak, Arabia Saudita e Israel. En términos de población, la nación cuenta con aproximadamente 11 millones de habitantes, lo que subraya la magnitud de la hazaña deportiva al contar con una base de futbolistas mucho más reducida que el resto de potencias del continente.

Jordania sueña con hacer historia en su primer Mundial (@JordanFA)

El Messi jordano, la esperanza de 11 millones

El referente absoluto del equipo es Mousa Al-Tamari, un extremo derecho de 28 años apodado por sus propios fanáticos como el “Messi jordano”. Al-Tamari, que lleva la camiseta número 10, es una pieza clave no solo por su velocidad y desequilibrio, sino por ser uno de los pocos futbolistas del plantel que juega en la élite europea: milita en el Stade Rennes de Francia, una característica que marca la jerarquía de la que dispone el equipo.

El resto de la delegación suele estar compuest en su mayoría por jugadores que militan en clubes locales, donde el poder económico es superior al competitivo. Igualmente, junto a Al-Tamari, destacan en el ataque Yazan Al Naimat y Ali Olwan, este último autor del hat-trick en la victoria clave frente a Omán que selló la clasificación.

Mousa Al-Tamari, la figura de Jordania (Getty Images).

El plantel jordano, que promedia una edad experimentada de 28 años, llega al Mundial en su mejor momento histórico tras conseguir el subcampeonato de la Copa Asiática 2023. No obstante, en la fecha FIFA de octubre, el equipo tuvo un tropiezo al caer 1-0 contra Bolivia, quien se está preparando para disputar el repechaje. Luego le siguieron otras dos derrotas, pero se terminó recuperando el pasado miércoles, al vencer a Emiratos Árabes por la Copa Árabe.

Jamal Sellami, el líder de la hazana

El artífice de la hazaña mundialsta es el entrenador Jamal Sellami, quien asumió en 2024 y logró consolidar un esquema pragmático y físico. Bajo su mando, los Nashama aseguraron el segundo puesto del Grupo B de las Eliminatorias Asiáticas con 16 puntos, por detrás de Corea del Sur, superando a rivales como Irak y Omán.

La confirmación del Grupo J establece que Jordania jugará sus primeros dos partidos ante Argelia y Austria, buscando sumar puntos valiosos que le permitan soñar con una heroice clasificación como mejor tercero. Luego, los Nashama tendrán posiblemente uno de los momentos más trascendentes a nivel deportivo, cuando les toque cerrar la fase de grupos enfrentándose a la Selección Argentina.

