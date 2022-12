Si bien tiene una larga trayectoria en los medios, durante muchos años Martín Liberman fue reconocido por sus fuertes críticas a Lionel Messi. El periodista nunca tuvo filtro a la hora de opinar sobre la Selección Argentina y, cuando lo creyó necesario, atacó con dureza al capitán y a varios de los referentes del combinado nacional.

Sin embargo, el conductor no dudó en reconocerle sus méritos a Leo ni bien los notó. Y se emocionó como un hincha más con la obtención del Mundial en Qatar. De hecho, estuvo en Doha viendo los siete partidos. Por ese motivo salió a defenderse con firmeza cuando vio que lo estaban criticando por sus viejas declaraciones contra Messi.

A través de Twitter, Liberman hizo un contundente descargo sobre el tema. "Messi. Me dicen panqueque. ¿En qué quedamos? Lo elogio hace 2 años sin parar. Él no fue el mismo en este tiempo. Líder, decisivo, imparable, capitán. Imposible de criticar. Yo le pedía más, nunca fue algo personal por eso hoy le reconozco que lo suyo fue MEMORABLE. Fin del tema", mencionó.

"Y a los que se dedican en momentos de alegría a la cacería de brujas y a los vídeos fuera de contexto, sepan que tienen una miserable vida y que no sirven para nada. Festejen. Disfruten", agregó Martín. Y cerró: "No hablo más del tema. Fin. Ustedes no son nadie para reclamarme nada. Ni jueces ni censores. ¡Y me olvidaba! Doy tanta mala suerte que estuve en los 7 partidos jajaja. La suerte y las cábalas son el refugio de la ignorancia. Como dijo De Paul, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no?".