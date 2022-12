Agüero le preguntó por una de las actividades del plantel y, entre risas, le paró el carro. "Ok, ya entendí", le respondió el Kun.

VIDEO | El tema que Messi no quiso tocar en stream: "De eso no se habla"

Cuando el día había arrancado con preocupación por la posible lesión de Rodrigo De Paul, Sergio Agüero apareció para salvar la jornada. El Kun prendió stream durante la noche en Qatar y no estuvo solo, porque lo acompañaron Lionel Messi, Papu Gómez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes mientras se encuentran en la concentración de la Selección Argentina.

Para distender la previa al choque de la Albiceleste por los cuartos de final del Mundial, el Kun decidió traer un invitado estelar a sus transmisiones en Twitch y rompió su propio récord: más de 250 mil personas estuvieron viendo, en simultáneo, una emisión histórica plagada de risas.

Sobre el cierre del stream, Agüero ahondó en un tema en particular antes de despedirse: el famoso torneo de truco que habían organizado en las primeras horas posteriores al aterrizaje de la delegación en Doha. Leo fue el que tomó la palabra, pero no quiso meterse en tema.

"Tenemos un desafío de truco", reveló la Pulga sobre la actividad que iban a realizar apenas cortaran la llamada con el Kun. Fue ahí cuando, luego de la consulta de Agüero, Lionel se resistió: "No, del torneo no se habla". La reacción de sus compañeros fue a puras carcajadas, a lo que el exdelantero terminó contestando: "Ah, ok, ya entendí". Uno de los tantos momentos graciosos que hubo en la transmisión.

