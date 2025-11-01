Es tendencia:
Filipe Luis eligió al mejor de la historia entre Messi, Maradona y Pelé: “El número uno por lejos”

El actual entrenador del Flamengo se rindió en elogios para con quien considera como el mejor de todos los tiempos.

Por Germán Celsan

Filipe Luis, entrenador de Flamengo y el mejor de todos los tiempos en su mirada
En septiembre, Filipe Luis cumplió un año al frente del Flamengo. El exfutbolista brasileño pasó apenas unos meses entre su retiro, en enero, y el momento en que se hizo cargo del equipo con el que se retiró de la actividad. Y, a pesar de ser un técnico primerizo, ya ganó tres títulos, venció a Chelsea y compitió con Bayern Múnich en el Mundial de Clubes, y está en la final de la Copa Libertadores, una clara muestra de su capacidad y entendimiento del fútbol.

Una comprensión del deporte que le permite hacer una valoración sobre quién ha sido el mejor de la historia, y el brasileño no dudó ni un segundo al elegir a Lionel Messi como el dueño de ese título. “Es el número uno, soy un gran fanático suyo y creo que le dio muchas alegrías a mucha gente por su forma de jugar al fútbol“, admitió.

Filipe Luis enfrentó a Messi en múltiples ocasiones, y nunca supo cómo frenarlo. (Getty)

Messi, el mejor de la historia para Filipe Luis

En diálogo con su excompañero en Chelsea, John Obi Mikel, en el pódcast The Obi One Podcast que presenta el nigeriano, Filipe Luis explicó por qué considera a Messi como el mejor de todos los tiempos y reveló una intimidad de cómo lo idolatraba aun cuando eran rivales en España.

Jugué contra Messi, él es el número uno, seguro. Por lejos, no hay nadie ni siquiera cerca“, señaló Filipe Luis. Y reconoció: “Es el jugador que más disfrutaba de ver, miraba todos los partidos del Barcelona. Y es que, imagina, cada partido, cada equipo, cada entrenador que enfrentaba al Barcelona, su preocupación era hacer algo para pararlo a él.”

Como parar a Messi, la pregunta que nunca tuvo respuesta. (Getty)

Filipe Luis pasó gran parte de su carrera en el fútbol europeo, sus etapas más destacadas fueron en Atlético de Madrid y Chelsea, pero también estuvo en Ajax, en el Real Madrid Castilla y en el Deportivo La Coruña. Jamás estuvo siquiera cerca de vestir la camiseta del Barcelona, pero aun así, miraba todos los partidos, por Messi.

“Ya te digo, miraba todos los partidos del Barcelona, aun cuando jugaba en La Coruña o en el Atlético. Si el Barcelona jugaba el sábado a las ocho de la noche, no podía salir a comer, tenía que quedarme a mirar el partido porque iba a jugar Messi“, reconoció el brasileño. “Y cuando jugaba contra él, mi pensamiento era pararlo, pensar cómo intentarlo, es el jugador que más me desafió“, agregó.

Filipe Luis no se perdía ningún partido del Barcelona por Messi. (Getty)

“Chelsea tenía que poner a Obi Mikel, a Lampard, a Essien, a Ashley Cole, a Terry, cuatro, cinco jugadores, todos juntos intentando pegarle, y él seguía jugando bien, convirtiendo goles. Y nunca se quejó, es simplemente asombroso”, continuó Filipe Luis. “De los jugadores que he visto, porque no vi a Pelé o a Maradona, con Messi no sentí nada igual. Es el número uno, soy un gran fanático suyo y creo que le dio muchas alegrías a mucha gente por su forma de jugar al fútbol“, concluyó.

