Ya es una tendencia que al Fútbol Argentino se le está haciendo cada vez más complejo poder derribar. Por séptimo año consecutivo, ninguno de sus clubes se consagrará en la Copa Libertadores. El último sigue siendo River Plate en la recordada edición que definió con Boca Juniors en 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ese período, además, se establece como el de mayor hegemonía de los equipos brasileños en la máxima competencia a nivel equipos de Conmebol, puesto que se quedaron con las últimas 6 ediciones y tendrán grandes chances de quedarse también con la actual (Flamengo ya es finalista y espera por ver si el Palmeiras es capaz de dar vuelta el resultado de 3 a 0 que sufrió con la Liga de Quito en la Semifinal de ida).

En orden, en 2019 el campeón fue Flamengo, en 2020 y 2021 fue Palmeiras, en 2022 el trofeo lo volvió a levantar el Flamengo, en 2023 el que se impuso fue el Fluminense y en 2024 apareció el Botafogo. Encima, cuatro de esas definiciones fueron entre equipos brasileños: 2020 Palmeiras vs. Santos, 2021 Palmeiras vs. Flamengo, 2022 Flamengo vs. Athletico Paranaense y 2024 Botafogo vs. Atlético Mineiro.

Respecto a esta realidad, el que fue muy claro para marcar el motivo por el que Brasil está dominando en Sudamérica fue Filipe Luis. El entrenador de Flamengo compartió su visión al respecto en la sala de conferencias de prensa del Cilindro minutos después de desplazar a Racing de la Copa Libertadores 2025.

”Yo achaco eso al poderío brasileño, no tengo dudas. Con mejores jugadores tenés más posibilidades de disputar los títulos. Hoy en Brasil hay clubes con poderío económico muy grande a nivel de Europa. En nuestro caso es eso. Tenemos jugadores que tenían ofertas de más dinero incluso de equipos de Europa y Flamengo consiguió cubrir esto”, contestó el exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea.

En ese mismo sentido, Filipe Luis insistió: ”Al final con mejores jugadores, más posibilidades de ganar. No te garantiza ganar. En el papel todos muy buenos, pero dentro del campo son 11 contra 11, pero a la larga creo que tenés más posibilidad”.

A pesar de los resultados recientes, Argentina sigue dominando en la Copa Libertadores

Argentina sigue siendo el país con más títulos en la Copa Libertadores. De momento suma 25, gracias a los 7 de Independiente, 6 de Boca, 4 de Estudiantesy River y las consagraciones de Racing, Argentinos Juniors, Vélez y San Lorenzo de Almagro.

Por su parte, Brasil suma 24 con los 3 de Sao Paulo, Palmeiras, Gremio, Santos y Flamengo, los 2 de Cruzeiro e Inter de Porto Alegre y las únicas vueltas olímpicas de Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco Da Gama, Corinthians y Botafogo.

