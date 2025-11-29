Es tendencia:
Inter Miami goleó a New York City y es finalista de la MLS

En el Chase Stadium, las Garzas vencieron 5 a 1 a su rival y avanzaron a la gran final del certamen local.

Por Marco D'arcangelo

Los jugadores de Inter Miami celebrando el gol de Silvetti.
© GettyLos jugadores de Inter Miami celebrando el gol de Silvetti.

Por la final de la Conferencia Este de la MLS, en el Chase Stadium, Inter Miami se hizo fuerte de local y venció 5 a 1 a New York City gracias al triplete de Tadeo Allende más los tantos de Tomás Silvetti y Telasco Segovia, mientras que Justin Haak descontó para la visita. 

Desde el primer minuto del partido, el equipo comandado por Javier Mascherano salió en búsqueda de abrir el marcador y lo logró antes del cuarto de hora. Sergio Busquets tiró un pase largo, Allende guapeó contra un defensor para llevarse la pelota y definió fuerte al primer palo.

Minutos más tarde de este gol, el delantero argentino volvió a aparecer. En este caso, Jordi Alba envió un centro desde el lateral izquierdo y el ex Godoy Cruz le ganó a todos en el borde del área, para de esta manera, meter un certero cabezazo que venció la volada de Matt Freese.

En medio de esto, hubo una situación particular, ya que Lionel Messi, capitán de las Garzas, tuvo un cruce con Maxi Moralez, futbolista argentino de New York City y que tuvo un paso por la Albiceleste. Finalmente, tras unos minutos de tensión, la pelea se calmó y el ex Racing vio la amarilla. 

Sobre el final de la primera mitad, el equipo visitante llegó al descuento para darle suspenso al partido. Maxi Moralez envió un centro al área para la aparición de Haak, que cabeceó fuerte a la ubicación de Ríos Novos, quien no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco. 

Ya en el complemento, el elenco de Mascherano liquidó la historia. Dentro del área, Messi giró y asistió para la llegada de Tomás Silvetti, quien controló para su pierna derecha y sacó un potente remate cruzado al segundo palo del arquero Freese.

Para seguir decorando la goleada, Telasco Segovia condujo un contragolpe, tocó filtrado para Jordi Alba, el español devolvió de lujo con un taco, y el mismo venezolano definió de primera dentro del área, decretando así el cuarto tanto de su equipo.

En el último minuto de juego, Allende cerró su partido soñado. El argentino recibió un pase filtrado, se metió con pelota dominada dentro del área y la pinchó con sutileza ante la salida del arquero, que achicó pero no pudo tapar el balón.

Con esta victoria, Inter Miami avanzó a la gran final de los playoff de la MLS, que se disputará el próximo fin de semana. En la misma, se enfrentará ante el ganador de la llave entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps. Cabe destacar que al terminar peor ubicado que estos equipos, jugará como visitante. 

En síntesis

  • Inter Miami ganó 5-1 a New York City en el Chase Stadium y se quedó con la final de la Conferencia Este de la MLS.
  • La victoria se concretó con un triplete de Tadeo Allende, más los tantos de Tomás Silvetti y Telasco Segovia para el equipo de Javier Mascherano.
  • El capitán Lionel Messi tuvo un cruce con el argentino Maxi Moralez de New York City, quien fue amonestado.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

