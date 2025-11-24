La decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami vs. Cincinnati

Lionel Messi la volvió a romper toda. Esta vez en el TQL Stadium contra Cincinnati, en el partido de la Semifinal de los Play Off de la Conferencia Este (ahora clasificó a la Final de su zona y si gana jugará la Final de la liga estadounidense) de la Major League Soccer de los Estados Unidos que se disputó este domingo 23 de noviembre.

Leo, sin dudas, fue la figura del encuentro al marcar un gol (ya suma 896 gritos en toda su carrera) y registrar tres asistencias (una para Mateo Silvetti y dos para Tadeo Allende) en lo que fue triunfo de los dirigidos por Javier Mascherano por 4 a 0 ante el conjunto comandado por Pat Noonan.

Tras la función de Lionel Messi, la MLS, nuevamente y como no podía ser de otra manera, decidió entregarle el premio al Mejor Jugador del partido, un reconocimiento para una producción que le permitió al Inter Miami llegar a la Final de su conferencia por primera vez en su corta historia.

En ese sentido, vale mencionar que las Garzas, ahora, se enfocarán en el choque con el New York City FC (eliminó al Philadelphia Union al vencerlo en su turno por 1 a 0), el contrincante con el que dirimirá un lugar en la Final por el título nacional del 2025.

El reconocimiento de la MLS para Lionel Messi.

El presunto rival del Inter Miami en la Final de la MLS 2025

Si el Inter Miami logra pasar el último escollo en la Conferencia Este -el New York City FC, rival al que venció 4 a 0 el pasado 25 de septiembre en condición de visitante- se medirá en la Final nacional a Vancouver Whitecaps, que ya avanzó al último partido de su grupo, o a San Diego que este 24 de noviembre definirá un lugar con Minnesota United.

Publicidad

Publicidad

ver también ”Es posible que Lamine Yamal se convierta en mejor jugador que Lionel Messi”

ver también Jordi Alba explicó en tres palabras por qué no se puede comparar a Lamine Yamal con Messi

Pase lo que pase, cabe destacar que al año de Lionel Messi le quedan, como máximo, dos partidos. Ya sabe que una vez terminado su 2025 volverá a jugar de manera oficial contra Los Angeles FC el 22 de febrero, jornada en la que la MLS estableció el inicio de la próxima liga. En esos dos meses tendrá tiempo para reflexionar respecto a sus posibilidades para ser parte de la Selección Argentina que disputará la Copa de Mundo.