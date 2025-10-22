Revelan quién ganaría una pelea de boxeo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Es más rudo, te pondrá en tu lugar”

A lo largo de los últimos años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo formaron una de las rivalidades futbolísticas más importantes de la historia, debido a que desde 2008, hasta 2018, se disputaron mano a mano el galardón del Balón de Oro al mejor jugador de la temporada.

En este contexto, aficionados de ambos jugadores generaron un debate sobre quién es mejor, y la lucha futbolística entre los dos terminó en un mutuo respeto de los futbolistas, quienes públicamente se elogiaron y hasta compartieron momentos en distintas ceremonias.

Más allá de este respeto mutuo, Malik Scott, ex entrenador del ex campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder, habló en una entrevista, y allí se animó a dar su pronóstico en caso de que Messi y Ronaldo se enfrenten mano a mano en un combate de boxeo.

Malik Scott dio su pronóstico de una posible pelea entre Messi y Ronaldo

Si bien el boxeador Amir Khan afirmó que sería un buen combate entre estos protagonismos, pero que no lo ve posible de suceder, el entrenador Malik Scott fue más allá y dio sus fundamentos para explicar que Lionel Messi es su favorito a quedarse con la pelea ante Ronaldo.

“Messi está más preparado para una segunda carrera como boxeador que Ronaldo. El carácter de Messi se presenta un poco más rudo para el boxeo, en su manera de ser. El otro tipo para mí, tiene un carácter competitivo, pero muy, como, suave cuando no está jugando”, inició con su análisis.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Y no hay nada de malo en eso, pero para mí, Messi siempre parece estar listo para la acción. Siempre parece que, si dices algo incorrecto o lo faltas al respeto de la manera incorrecta, te pondrá en tu lugar”.

