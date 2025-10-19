“Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue, pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Como dije, siempre voy día a día, y partido tras partido”, dijo Lionel Messi el pasado 4 de septiembre tras el partido que la Selección Argentina le ganó a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

Y si bien su frase mantiene la misma línea de lo que venía manifestando respecto de su presencia en la Copa del Mundo 2026, que lo haya dicho sobre el cierre del certamen clasificatorio a poco más -en ese entonces- de 9 meses del encuentro inaugural pautado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, encendió las alarmas tanto en el plantel albiceleste como en los hinchas.

No obstante, el presente de Lionel Messi es altamente alentador como para ilusionarse con su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que desde que se recuperó de su contratiempo físico más reciente a fines del mes de agosto, cuando debió ausentarse contra el DC United el sábado 23 a causa de una molestia muscular, ya registra más goles que encuentros disputados.

En total, entre la última recta de la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (incluido su hattrick en la victoria 5 a 2 del Inter Miami sobre el Nashville este sábado 18 de octubre) y la Semifinal y la Final de la Leagues Cup, la Pulga suma 11 partidos (7 victorias, 3 derrotas y un empate) con los que recolectó 12 anotaciones y 9 asistencias.

Estas estadísticas sin tener en cuenta el compromiso amistoso con Puerto Rico el pasado martes 14 de octubre, justamente en el estadio del Inter Miami, en el que Messi aportó 2 asistencias para la goleada 6 a 0. Por lo que el balance total sería de 12 partidos, 12 goles y 11 asistencias. ¿Llega al Mundial? Pareciera ser que le sobra.

Inter Miami terminó la fase regular y ahora se enfoca en los Play Off

El Inter Miami, con la victoria 5 a 2 sobre el Nashville, terminó su participación en la Fase Regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Con un total de 65 puntos y una diferencia de gol de +26, las Garzas terminaron en el tercer lugar.

Ahora, en los Octavos de Final, se verá las caras con el mismo rival que venció este sábado, con fecha aún a confirmar en las próximas horas, pero será entre el sábado 25 y domingo 26 de octubre. El que pase a la siguiente instancia se verás las caras con el ganador del duelo que protagonizarán Cincinnati y Columbus Crew.

