Pancho Ferraro, ex DT de la Selección Argentina Sub 20: “Mastantuono me hace acordar a Messi”

El Mundial Sub 20 de 2005 fue la gran carta de presentación de Lionel Messi con el público argentino. La Pulga ya había debutado en la Primera de Barcelona y se hablaba mucho de él, pero en ese entonces no había tantos avances tecnológicos, entonces era más lo que se decía que iba a hacer que otra cosa, no había demasiadas imágenes de él jugando.

Pancho Ferraro lo convocó para el Mundial Sub 20 a disputarse en Países Bajos y Argentina hizo un certamen extraordinario: fue campeón con un Lionel Messi extraordinario. Pocas semanas después de dicha conquista, la Pulga tendría su estreno en la Selección Mayor.

Pasaron veinte años y un caso similar al de Messi es el de Franco Mastantuono: ya tuvo participación importante en las Selecciones juveniles, fue el faro de su equipo a corta edad, en su caso en River, y las expectativas son muy altas. Un detalle no menor, es que Mastantuono ya compartió plantel en la Selección Argentina con Lionel Messi, que lo duplica en edad.

Tweet placeholder

Pancho Ferraro elogió a Mastantuono y lo comparó con Messi

En diálogo con DSports, Pancho Ferraro -ex entrenador de la Selección Argentina Sub 20- afirmó: “Mastantuono, si sale del sector derecho y se va metiendo más por el medio, me hace acordar al Messi de antes”. Cabe recordar que durante muchos años la Pulga jugó abierto por derecha y, aprovechando su perfil zurdo, se iba cerrando y terminaba con el arco de frente.

ver también Franco Mastantuono reveló el apodo top que le pusieron sus compañeros en Real Madrid: “Así me dicen acá”

Además, Pancho agregó: “Lo veías a Messi y ya te dabas cuenta que estábamos ante algo distinto. Yo lo hacía trabajar como lo hacía en el Barcelona, como wing derecho; se sacaba gente de encima, enganchaba y le quedaba la zurda”.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid le entregó un BMW a cada jugador: el llamativo modelo elegido por Franco Mastantuono