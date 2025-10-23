Desde su salida del Barcelona a mediados de 2021, la relación de Lionel Messi con los directivos del club no es la mejor. Tal es así que el argentino nunca regresó al Camp Nou para ser homenajeado por los hinchas y despedirse de ellos, ya que se marchó en plena pandemia, cuando se jugaba sin público.

Además, luego de marcharse del PSG en 2023, la ‘Pulga’ reveló que quiso volver a jugar en el Blaugrana, pero finalmente no se pudo dar, por lo que decidió fichar para Inter Miami, equipo estadounidense en el que jugó los últimos dos años y logró darle los primeros títulos de su historia.

Referido a esta fallida vuelta, y a la relación que tiene Messi con Joan Laporta, el presidente del elenco catalán, un ex dirigente del Barcelona, como lo es Jordi Mestre, habló en una entrevista con el medio español Sports360, en donde explicó que el entorno del argentino está molesto con el mandatario del Blaugrana.

“Me consta por terceras personas que Leo Messi y familia están muy, muy, muy enojados con Laporta. Pero mucho”, fueron las palabras de Mestre para dar énfasis al enojo que hay tanto por el lado de Messi como de su familia con Laporta, debido al trato que recibió en los últimos años.

Mestre pidió que una tribuna tenga el nombre de Messi

Por otro lado, el ex vicepresidente del Barcelona entre 2015 y 2019, se deshizo en elogios para con Messi y explicó la importancia que tuvo el argentino en la historia de la institución. Es por eso que pidió que una de las tribunas del Camp Nou tenga su nombre.

“Todo lo que hagamos a Leo Messi será poco. Lo que nos ha dado él… no se si será irrepetible, porque la vida es muy larga, pero es impresionante y no solo a nivel deportivo. Económicamente, las giras con él eran unas y sin él, otras. Ganaba un buen salario, pero hacía ganar mucho dinero al club. Había jugadores que venían porque querían estar al lado de Messi. Cracks mundiales”, inició.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “No sé qué tiene pensando el club, pero todo será poco. Le haría algo que fuese histórico. Por ejemplo, que la tribuna se llame Leo Messi, que su nombre pase de generación en generación”.

ver también Revelan quién ganaría una pelea de boxeo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Es más rudo, te pondrá en tu lugar”