La reacción de Ángel Di María y Rodrigo De Paul al último partido oficial de Lionel Messi en Argentina

Fideo y Motorcito se sumaron al homenaje para Leo en el marco de su muy probable último encuentro oficial con la Selección Argentina en el país.

Por Germán Carrara

Ángel Di María y Rodrigo De Paul reaccionaron en redes sociales al posible último partido de Lionel Messi con Argentina por Eliminatorias.
Este jueves 4 de septiembre puede quedar en la historia de la Selección Argentina. No por su partido contra Venezuela en sí, porque la realidad es que ya ganó las Eliminatorias Sudamericanas y aseguró su presencia en la Copa del Mundo 2026, sino porque podría tratarse del último encuentro oficial de Lionel Messi con la Albiceleste en el país.

Es que el camino post Estados Unidos, México y Canadá es totalmente incierto para el conjunto nacional. Primero porque lo más probable es que no deba disputar Eliminatorias, dado que será anfitrión de la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2030 junto a Uruguay y Paraguay. Con lo cual, Conmebol tendría que rediseñar el torneo clasificatorio o los modos de clasificación.

Y segundo porque no hay nada concreto para la primera fecha FIFA tras el campeonato mundial que se desarrollará en Norteamérica, que será en septiembre del 2026, en donde la entidad con base en Zurich empezará a implementar ventanas de 2 semanas para que cada seleccionado pueda afrontar hasta cuatro compromisos.

Por lo que, en resumidas cuentas, la jornada de este jueves en el Estadio Monumental se llevará a cabo con la posibilidad concreta de que sea el último partido oficial de Messi en suelo argentino. Porque además el propio Leo reconoció en Apple TV que tanto él como su familia lo vivirán de esa manera y que por este motivo ”será especial”.

Y fueron esas palabras que llevaron a Lionel Scaloni en conferencia de prensa a reconocer que esto podía ser así. De hecho, no fue el único protagonista que admitió este escenario. También Ángel Di María y Rodrigo De Paul, quienes en redes sociales reaccionaron a una publicación al respecto de TyC Sports.

¿Lionel Messi viajará a Ecuador?

El rumor se instaló en la previa del partido con Venezuela. Lionel Messi, quizás, no viaje a Guayaquil para el cruce con Ecuador, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias, en función de reincorporarse cuanto antes al Inter Miami, con quien le esperan 9 partidos en 37 días, que serán cruciales para las aspiraciones de las Garzas en la Major League Soccer, por lo que precisa guardar la mayor energía posible.

No obstante, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa remarcó que, en principio, la idea es que viajen todos los futbolistas convocados.

