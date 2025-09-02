Es tendencia:
El campeón del mundo que desplazó a Messi como mejor jugador de la Leagues Cup

La Pulga no pudo repetir el título conquistado en 2023 con Inter Miami, aunque si forma parte del XI Ideal de torneo. Otro jugador argentino se llevó la mejor calificación.

Por Juan Ignacio Portiglia

El argentino no pudo repetir el título conquistado con Inter Miami en 2023.
Lionel Messi, ya incorporado a los entrenamientos de la Selección Argentina para disputar la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, no pudo cumplir con el objetivo de volver a conquistar con Inter Miami el título de Leagues Cup con que sí se había coronado en 2023.

El último domingo, el equipo que conduce Javier Mascherano fue derrotado 3-0 por Seattle Sounders en la final que se disputó en el Estadio Lumen Field y que tuvo un desenlace caliente, con encontronazos, empujones e insultos repartidos entre futbolistas de ambos equipos.

Mientras Messi se prepara para enfrentar a Venezuela en el que él mismo reconoció que será su último partido de Eliminatorias disputado en Argentina, se conoció también el XI Ideal y el jugador mejor valorado de la Leagues Cup según las estadísticas de Sofascore. Y aunque el capitán de Inter Miami forma parte de esa alineación, fue desplazado por otro campeón del mundo como mejor jugador.

La Pulga recibió una puntuación total de 7.98, siendo el mejor valorado de los cuatro futbolistas de Inter Miami que accedieron al mejor equipo del torneo. Los restantes son Jordi Alba (7.48), Rodrigo De Paul (7.80) y Luis Suárez (7.68). Pero fue Ángel Correa, jugador de los Tigres de la UANL que se quedó afuera de la convocatoria de Scaloni, quien se llevó la puntuación más alta con un total de 8.35.

El equipo ideal de la Leagues Cup, según las calificaciones de Sofascore.

Curiosamente, hubo otros dos futbolistas mejor calificados que Messi y que tampoco llegaron a disputar la final de la Leagues Cup. Joseph Paintsil, delantero ghanés de Los Angeles Galaxy, tuvo una puntuación total de 8.00; mientras que Martín Ojeda, mediocampista argentino del Orlando City, calificó con 8.07.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami?

Frustrada la oportunidad de coronar en la Leagues Cup, Inter Miami y Lionel Messi apuntarán todos los cañones a la MLS, torneo en el que desde la llegada del argentino no ha logrado avanzar más allá de la primera ronda de playoffs por el título.

Una vez finalizada la Fecha FIFA de selecciones, el equipo que conduce Javier Mascherano disputará su siguiente compromiso por el certamen doméstico el sábado 13 de septiembre, visitando a Charlotte FC en el Estadio Bank of America y en busca de una victoria que le permita escalar desde la sexta colocación de la Conferencia Este en la que se ubica actualmente.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

