Sonríe el fútbol: se confirmó hasta qué edad jugará profesionalmente Lionel Messi luego de su renovación

Un día antes que Inter Miami se estrene en los playofss de la temporada 2025 de la MLS, recibiendo en el Chase Stadium a Nashville en una serie que se disputará al mejor de tres partidos, se hizo oficial la renovación del contrato de Lionel Messi con el club, con extensión hasta diciembre de 2028.

El acuerdo para la continuidad del vínculo por otras tres temporadas completas no solo generó alivio en la franquicia estadounidense que lo tenía como uno de sus grandes objetivos, sino que también provocó la felicidad de los amantes del fútbol alrededor del mundo por saber que tendrán varios años más para disfrutar del talento de quien para una amplia mayoría es el mejor jugador de todos los tiempos.

Que Messi haya renovado con Inter Miami hasta finales de 2028 no solo quiere decir que le quedará un importante camino por recorrer incluso después de disputar con la Selección Argentina el sexto mundial de su carrera, sino también que aceptó el desafío de seguir desarrollándose como profesional más allá de los 40.

Es que si el argentino respeta hasta el último día el contrato firmado, que según el periodista José Armando Rodríguez no tiene ninguna cláusula especial, finalizará la temporada 2028 de la MLS con 41 años, uno más de los que tiene actualmente Cristiano Ronaldo, su eterno competidor que también ha desafiado las barreras que supone la longevidad en la alta competencia.

Tweet placeholder

Los números de Messi en Inter Miami

Desde su arribo a mediados de 2023 en calidad de jugador libre luego de su paso por PSG, Lionel Messi disputó un total de 82 partidos oficiales con la camiseta de Inter Miami. En ese lapso de tiempo, convirtió 71 goles, repartió 37 asistencias y también ganó los primeros dos títulos en la historia del club: Leagues Cup 2023 y MLS Supporters Shield.

Publicidad

Publicidad

En lo que va de la temporada, Leo acumula 43 anotaciones y 37 pases de gol sumando sus apariciones en MLS, Concachampions, Mundial de Clubes y Leagues Cup. Su próximo partido será el viernes 24 de octubre a las 21 por la MLS.

Listo para los playoffs

Tras ausentarse del entrenamiento del martes por molestias en su espalda y generar preocupación en Inter Miami, Lionel Messi completó los dos entrenamientos siguientes y estará a disposición de Javier Mascherano para el primero de los partidos ante Nashville por los playoffs de la MLS, este viernes en el Chase Stadium.