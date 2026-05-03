Al Inter Miami de Lionel Messi se le escapó un partido increíble este sábado 2 de mayo. En su nueva casa contra Orlando City, su rival más acérrimo, ganaba 3 a 0 hasta los 39 minutos del primer tiempo, momento en el que se empezó a producir una remontada histórica a través del ex Racing, Huracán y Godoy Cruz, Martín Ojeda.

Es que el oriundo de Gualeguaychú anotó tres goles para firmar el empate transitorio. Y en el tercer minuto de adición, su compañero, el delantero de la Selección de Trinidad y Tobago, Tyrese Spicer, marcó el 4 a 3 definitivo. De esa manera, Orlando consiguió su tercer triunfo sobre 11 partidos disputados en lo que va de la fase regular de la Conferencia Este de la MLS (en los restantes perdió 7 y empató 1).

Ante semejante frustración, Lionel Messi, posiblemente enojado no solo por el resultado, sino por la forma en la que al Inter Miami se le dieron vuelta el Clásico del Sol (y probablemente también por el rendimiento y decisiones de algunos de sus compañeros), se marchó al vestuario apenas se escuchó el silbatazo con el que el árbitro señaló el final del juego.

No obstante, a pesar de la decepción, el capitán de las Garzas y de la Selección Argentina volvió a demostrar que mantiene los pies sobre la tierra más allá del contexto. Porque en el pasillo que desemboca en el camarín del equipo local, unos chicos se exaltaron al verlo pasar. Le gritaron y el rosarino los saludó, interrumpiendo por lo menos por esos segundos la irritación que le provocó la derrota.

Después de dejar ir una ventaja de 3 goles y terminar perdiendo, Messi se fue directo al vestidor.



Inter Miami no ha podido ganar un solo juego en su nuevo estadio. 😬



(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/BV1uhsLPeW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 3, 2026

Si bien la sensibilidad de Leo con el público y particularmente con los más chicos se tornó una imagen frecuente, no deja de ser un gesto para resaltar, puesto que contrasta con la reacción habitual de la gran mayoría del resto de los protagonistas, sobre todo en los segundos posteriores al consumarse un resultado adverso.

Publicidad

Así quedó Inter Miami en la tabla de la Conferencia Este de la MLS

La derrota con Orlando City puede repercutir directamente en la posición del Inter Miami en la tabla de la Conferencia Este de la Major League Soccer. Es que de momento está tercero con 19 unidades sobre 11 encuentros, mientras que el líder Nashville (23 puntos), el escolta New England (19) y el cuarto Chicago Fire (17), tienen todos un encuentro menos.

De todas formas, el elenco que encabeza Leo Messi se mantiene en la zona de clasificación a los playoffs, el objetivo central en la primera instancia del campeonato.

En síntesis

Orlando City venció 4-3 al Inter Miami de Lionel Messi tras remontar un 3-0.

venció al de tras remontar un 3-0. El delantero Martín Ojeda anotó tres goles durante el partido del 2 de mayo .

anotó durante el partido del . Inter Miami se ubica tercero en la Conferencia Este con 19 unidades en total.