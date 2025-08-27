Es tendencia:
Qué pasa si Inter Miami gana, empata o pierde hoy vs. Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup

Inter Miami y Orlando City disputan una nueva edición del Clásico del Sol, pero por un torneo ajeno a la MLS.

Por Julián Mazzara

Rodrigo De Paul junto a Luis Muriel, delantero de Orlando City.
© Getty ImagesRodrigo De Paul junto a Luis Muriel, delantero de Orlando City.

Inter Miami y Orlando City se enfrentan por las semifinales de la Leagues Cup, donde buscan un lugar en la definición del certamen que reúne a los equipos de la MLS y también de la Liga MX.

Si bien resta que se enfrenten LA Galaxy y Seattle Sounders, que afrontarán la otra semifinal, los fanáticos del elenco que tiene a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otras figuras, se encuentran expectantes de lo que ocurre en cada minuto disputado.

¿Qué pasa si Inter Miami gana, empata o pierde hoy vs. Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup?

  • Si Inter Miami gana, accederá directamente a la final de la Leagues Cup y tendrá que esperar por LA Galaxy o Seattle Sounders, a quien enfrentaría el domingo 31 de agosto.
  • Si Inter Miami empata, definirá el Clásico del Sol ante Orlando City por medio de los penales. El ganador de la tanda clasificará a la final de la Leagues Cup.
  • Si Inter Miami pierde, será Orlando City el que acceda a la definición del certamen.

Las formaciones de Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup

¿Cuándo se disputará la final de la Leagues Cup 2025?

Mientras resta que se confirmen los equipos clasificados, como así también las sedes, el partido por el tercer puesto y también la final de la Leagues Cup 2025 se disputarán el domingo 31 de agosto. Los encuentros podrán observarse a través de AppleTV.

