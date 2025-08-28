Es tendencia:
Óscar Pareja, DT de Orlando City, se quejó por el arbitraje ante el Inter Miami de Lionel Messi: ”No merecemos esto”

El colombiano protestó por lo que fue la labor del juez guatemalteco Walter López en la Semifinal de la Leagues Cup.

Por Germán Carrara

Óscar Pareja, DT de Orlando City, se quejó del penal que el árbitro Walter López sancionó a favor del Inter Miami.
Orlando City llegaba como el favorito para ganar el partido con el Inter Miami de Lionel Messi correspondiente a la Semifinal de la Leagues Cup 2025, que se disputó este miércoles 27 de agosto en el Estadio Chase, puesto que ganaron los dos cruces que tuvieron este año por la Major League Soccer. Uno fue 3 a 0 y el otro 4 a 1.

Y la realidad es que estaban encaminados a quedarse con el pase a la Final del certamen internacional (lo juegan todos los equipos de la primera división estadounidense y los que componen la Liga MX), porque se adelantaron en el marcador gracias al tanto anotado por el croata Marco Pašalić sobre el cierre del primer tiempo.

Sin embargo, hubo una secuencia que fue el quiebre en el encuentro que inclinó la balanza para el lado del Inter Miami. El penal que Walter López sancionó por un contacto en el área de Orlando City entre Tadeo Allende y David Brekalo, quien, por cierto, por la acción, recibió la segunda amarilla y debió irse al vestuario antes de la finalización del compromiso.

Al respecto, el que hizo público su descargo fue Óscar Pareja, entrenador del Orlando City, en la conferencia de prensa posterior a lo que terminó siendo derrota 3 a 1 con dos tantos de Lionel Andrés Messi (el primero, a través del penal mencionado): “Yo no quiero venir acá a llorar, es lo que menos quiero, porque el grupo de jugadores que tenemos no merece esto. Yo no vengo acá a llorar”.

Además, en su siguiente respuesta, el colombiano insistió: “Ciertas decisiones y acciones fuera del campo afectaron al equipo. La tarjeta amarilla a Brekalo no fue amarilla y muchas de esas decisiones afectaron el partido en general. En el primer tiempo lo hicimos muy bien, controlamos las acciones, pero en el segundo tiempo esas decisiones nos afectaron, creo que es obvio”.

La respuesta de Javier Morales a Óscar Pareja

”Esto es fútbol, cuando un equipo gana y otro pierde, así es el deporte. Desde mi perspectiva, lo que vimos fue claro: el defensor sujetó a Tadeo cuando atacaba el área y podía haber anotado; para mí era un penalti claro”, dijo Javier Morales, asistente de Javier Mascherano en el Inter Miami, en la conferencia de prensa tras la Semifinal de la Leagues Cup.

Y agregó: ”Entiendo la frustración, pero el árbitro lo marcó y se anotó el gol. Lo más importante fue cómo jugamos la segunda mitad: marcamos tres goles, el equipo dominó y creo que fuimos superiores”.

