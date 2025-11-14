Es hijo de una leyenda, fue directivo de Barcelona y respaldó el regreso de Messi: “Los inmortales vuelven cuando quieran”

La foto de una visita nocturna de Lionel Messi al Camp Nou generó un auténtico revuelo en Barcelona, donde no fueron pocos los fanáticos que se ilusionaron con un regreso del mejor jugador en la historia del club, incluso siendo conscientes de que recientemente extendió su contrato con Inter Miami hasta 2028.

Quien no estuvo ni cerca de compartir ese entusiasmo fue Joan Laporta, quien carga sobre sus espaldas con la mochila de ser el presidente que no logró retener al astro y que ahora dijo que pensar en su vuelta sería una utopía. “Por respeto a todos, no es realista hablar del regreso de Leo Messi como jugador”, dijo ante la consulta.

Haciéndose eco de esas palabras, quien manifestó una postura diferente fue Jordi Cruyff, el hijo del mítico Johan, quien llegó a desempeñarse también como director deportivo del equipo culé. “No sé qué planes tiene, no puedo responder si tendrá un último baile, pero es un jugador muy especial por todo lo que ha significado desde pequeño”, comenzó diciendo.

“Mi padre también se ha ido a veces de mejor forma y otras veces de peor forma, pero el cariño se vuelve mutuo otra vez con el tiempo. Lo que está claro es que el que decide su destino y su futuro, el cuándo y cómo, es Leo; igual que hizo mi padre“, dijo comparándolo con Johan Cruyff.

La foto de Messi en el Camp Nou.

Y agregó: “Como mi padre, Leo Messi es una estrella. Tienen el lujo de elegir volver cuando quieran ellos. Esa es la suerte que tienen los inmortales, los superhéroes. Pero es una cosa que tiene que decidir él”.

Gol y asistencia de Messi con Argentina

Para confirmar su plena vigencia, Lionel Messi marcó un gol y entregó una asistencia en el triunfo de la Selección Argentina 2-0 ante Angola, durante el partido amistoso que se disputó en Luanda y que fue el último del año para el equipo que conduce Lionel Scaloni.

