Mientras espera por Tadeo Allende, Inter Miami está cerca de cerrar la llegada de un campeón con la Selección Argentina

Tras ganar por primera vez en su historia el título de la MLS, Inter Miami salió a hacer un fuerte mercado de pases con el objetivo de darle aún más recambio al entrenador Javier Mascherano, y a su vez, para preparar al equipo de cara a la doble competencia que tendrá en el año.

Es por eso que tras cerrar la llegada de cuatro refuerzos, y a la espera de una resolución por el caso Tadeo Allende, quien cuenta con grandes chances de seguir en el club, las Garzas se encuentran cerca de incorporar a un futbolista que fue campeón con la Selección Argentina.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Inter Miami llegó a un entendimiento con Portland Timbers para comprar un porcentaje del pase de David Ayala, mediocampista central de 23 años que bajo la dirección técnica de Pablo Aimar ganó el Sudamericano Sub 17 de 2019 con la Albiceleste.

Para agregar a su información, la fuente citada afirmó que falta que se resuelvan pequeños detalles para que el volante surgido de Estudiantes de La Plata se convierta en el quinto refuerzo para las Garzas, por lo que podría sumarse en los próximos días a la pretemporada y viajar a la gira amistosa por Sudamérica.

A lo largo de la última temporada, el volante argentino de 23 años tuvo una gran participación en su equipo, debido a que disputó 38 de los 43 encuentros que tuvo Portland, en los que fue titular en la gran mayoría y solamente ingresó desde el banco de suplentes en una ocasión.

Previo a su paso por Estados Unidos, el volante central se asentó en el primer equipo de Estudiantes, en donde compartió plantel con Javier Mascherano, quien será su nuevo entrenador, y llegó a disputar un encuentro junto a él, en la derrota 1 a 0 ante Argentinos Juniors.

David Ayala junto a Javier Mascherano en Estudiantes. (Prensa Estudiantes).

Los números de David Ayala en Portland

Desde su llegada al elenco estadounidense, el volante de 23 años lleva disputados un total de 98 partidos, en los que convirtió 4 goles y aportó 2 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 5707 minutos en cancha.

En síntesis

Inter Miami negocia la compra del mediocampista David Ayala , proveniente de Portland Timbers .

negocia la compra del mediocampista , proveniente de . El volante de 23 años fue campeón del Sudamericano Sub 17 con la Selección Argentina .

fue campeón del Sudamericano Sub 17 con la . David Ayala volverá a ser dirigido por Javier Mascherano, su excompañero en Estudiantes.

