En pleno desarrollo de la Fecha FIFA, recomiendan a un jugador dejar Inter Miami: “Debe reflexionar sobre lo que quiere”

La ciudad de Miami recibirá este viernes el partido amistoso internacional que disputarán las selecciones de Argentina, campeona del mundo que buscará revalidar esa condición en 2026, y Venezuela, que en la última jornada de las Eliminatorias de Conmebol volvió a quedarse sin posibilidad de acceder a la primera Copa del Mundo de su historia.

El encuentro que se desarrollará en el Hard Rock Stadium desde las 21.00 (hora de Argentina) contará con la participación de tres futbolistas que actualmente residen en Miami: Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el equipo que conduce Lionel Scaloni; y Telasco Segovia para La Vinotinto que será comandada de manera interina por Oswaldo Vizcarrondo tras la salida de Fernando Batista.

El exdefensor venezolano se refirió precisamente a la intención de hacer del actual jugador de Inter Miami uno de los referentes futbolísticos en torno a los cuales dar forma a un seleccionado vinotinto que por fin pueda ser mundialista, con vistas a 2030. Pero también deslizó que para ello sería bueno para este afianzarse en una liga de mayor competitividad que la MLS.

“Telasco tiene un talento enorme, debe colocar los esfuerzos al servicio del colectivo en base a lo que nosotros buscamos en el cuerpo técnico”, comenzó diciendo el entrenador en rueda de prensa sobre quien es el tercer máximo artillero del equipo que conduce Javier Mascherano.

Telasco Segovia festeja con De Paul un gol en el clásico ante Orlando City.

Y agregó: “Es un jugador que nos cala bien, con poco recorrido en poco tiempo. Debe reflexionar en base a lo que quiere, pero también buscar escenarios que le permitan buscar mejorar como jugador y como persona”.

El paso de Telasco Segovia por Europa y la posibilidad de volver

Después de cuatro años en el Deportivo Lara, donde hizo su debut profesional en el fútbol venezolano, Telasco Segovia tuvo siendo muy joven la oportunidad de emigrar a Italia para vincularse a Sampdoria en agosto de 2022. Firmó contrato por cuatro años, pero solo llegó a acumular 3 minutos oficiales con el primer equipo antes de fichar por Casa Pía, de Portugal. Luego de jugar 32 partidos oficiales con el equipo, en dos temporadas, fichó con Inter Miami a inicios de este año y no tardó en explotar el potencial al que no había logrado sacar jugo en Europa.

Los buenos rendimientos del venezolano en el equipo que conduce Javier Mascherano, además de la vidriera que significó para él poder disputar el Mundial de Clubes, volvieron a ponerlo en el mapa del Viejo Continente. Tras el gol que le marcó a Porto en el certamen FIFA, el portal español Estadio Deportivo avanzó que lo estaban siguiendo desde Real Betis. Y aunque no hubo avances en las negociaciones durante el último mercado, en el equipo que conduce Manuel Pellegrini continúan con su seguimiento.