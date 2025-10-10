Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Por qué no juega hoy Franco Mastantuono en el amistoso internacional Argentina vs. Venezuela

El delantero nacido en Azul se ausenta del cotejo contra la Vinotinto, pero tampoco estará frente a Puerto Rico.

Por Julián Mazzara

Franco Mastantuono no juega vs. Venezuela.
© Getty ImagesFranco Mastantuono no juega vs. Venezuela.

Luego de que se confirmara que Lionel Messi debió abandonar la concentración de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela, y mientras se espera por su retorno, en el conjunto liderado por Lionel Scaloni tampoco podrán contar con la presencia de Franco Mastantuono.

El delantero de Real Madrid fue desafectado por el cuerpo técnico del combinado nacional debido a una sobrecarga muscular que contrajo en su última actuación con el elenco dirigido por Xabi Alonso, el pasado 4 de octubre ante Villarreal CF.

Por ahora no está confirmado que regrese a España, pero desde la Selección Argentina ya informaron que “será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo”. Por lo tanto, tampoco dirá presente el martes ante Puerto Rico.

Noticia en desarrollo…

Franco Mastantuono usando la 10 de Messi ante Ecuador. (Getty Images)

Franco Mastantuono usando la 10 de Messi ante Ecuador. (Getty Images)

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

  • Argentina vs. Venezuela – viernes 10 de octubre, 21:00 – Hard Rock Stadium de Miami.
  • Argentina vs. Puerto Rico – martes 14 de octubre, 20:00 – Chase Stadium, Miami.
  • Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.
  • Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio Internacional Kaloor de Kerala, India.
  • SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos
  • Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*
  • Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
  • Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
    *AMISTOSOS A CONFIRMAR
Pronósticos Argentina vs Venezuela: la Selección sigue sumando minutos de cara al Mundial 2026

ver también

Pronósticos Argentina vs Venezuela: la Selección sigue sumando minutos de cara al Mundial 2026

Thomas Tuchel reveló quiénes son “los 3 grandes favoritos” a ganar el Mundial 2026

ver también

Thomas Tuchel reveló quiénes son “los 3 grandes favoritos” a ganar el Mundial 2026

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones
Selección Argentina

Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

En pleno desarrollo de la Fecha FIFA, recomiendan a un jugador dejar Inter Miami: “Debe reflexionar sobre lo que quiere”
MLS

En pleno desarrollo de la Fecha FIFA, recomiendan a un jugador dejar Inter Miami: “Debe reflexionar sobre lo que quiere”

Venezuela sueña con Tite para buscar la clasificación para el Mundial 2030
Fútbol Internacional

Venezuela sueña con Tite para buscar la clasificación para el Mundial 2030

Nacho Russo le anotó a Tigre y le dedicó el gol a Miguel Ángel, su padre
Fútbol Argentino

Nacho Russo le anotó a Tigre y le dedicó el gol a Miguel Ángel, su padre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo