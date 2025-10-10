Luego de que se confirmara que Lionel Messi debió abandonar la concentración de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela, y mientras se espera por su retorno, en el conjunto liderado por Lionel Scaloni tampoco podrán contar con la presencia de Franco Mastantuono.

El delantero de Real Madrid fue desafectado por el cuerpo técnico del combinado nacional debido a una sobrecarga muscular que contrajo en su última actuación con el elenco dirigido por Xabi Alonso, el pasado 4 de octubre ante Villarreal CF.

Por ahora no está confirmado que regrese a España, pero desde la Selección Argentina ya informaron que “será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo”. Por lo tanto, tampoco dirá presente el martes ante Puerto Rico.

Franco Mastantuono usando la 10 de Messi ante Ecuador. (Getty Images)

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

Argentina vs. Venezuela – viernes 10 de octubre, 21:00 – Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina vs. Puerto Rico – martes 14 de octubre, 20:00 – Chase Stadium, Miami.

Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio Internacional Kaloor de Kerala, India.

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

