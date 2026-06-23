Luis Suárez le mandó un fuerte mensaje a Bielsa en la previa de Uruguay vs. España por el Mundial: “Esperemos que tome el camino correcto”

El delantero uruguayo se refirió al mal momento que atraviesa el seleccionado, que está obligado a ganar para pasar de ronda.

El presente de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 no es el esperado. Tras empatar con Arabia Saudita 1 a 1 y 2 a 2 con Cabo Verde, está obligado a vencer a la Selección de España en Guadalajara para asegurar su clasificación a los 16avos de final del certamen.

En medio de esta complicada situación, Luis Suárez, uno de los referentes históricos de la Celeste, habló con los medios y allí le dejó un fuerte mensaje a Marcelo Bielsa, con quien no tuvo una gran relación. “Esperemos que el entrenador tome el camino correcto”, arrancó.

“Las decisiones están para tomarlas y asumir las consecuencias”, afirmó sobre el posible equipo que puede parar el entrenador argentino para ir por la primera victoria en el Mundial. Y agregó respecto al momento del equipo: “Con el diario del lunes, es fácil criticar porque es lo que más vende”.

Siguiendo por la misma línea, se mostró positivo con que el equipo pueda dar vuelta la situación y avanzar a los 16avos de final del certamen: “Es una situación límite, pero nosotros, los uruguayos, estamos acostumbrados a eso; ya lo hemos demostrado”.

Para cerrar, explicó a qué debe aferrarse el seleccionado uruguayo para ir en búsqueda de la victoria frente a España, que viene de golear 4 a 0 a Arabia Saudita: “En estos momentos es cuando más sacamos esa valentía, autocrítica, fuerza grupal y carácter uruguayo”.

La tablas de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

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El fixture del Grupo H del Mundial 2026