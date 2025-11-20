Jordi Alba explicó en tres palabras por qué no se puede comparar a Lamine Yamal con Messi

Por consolidación en el tiempo, es difícil quitarle a Jordi Alba el privilegio de haber sido el mejor socio futbolístico que hizo Lionel Messi a lo largo de su carrera, al punto que el propio capitán de Inter Miami y la Selección Argentina reconoció cuánto va a extrañarlo una vez que el español anunció su decisión de retirarse cuando finalice la actual temporada.

Por conocimiento de causa, es difícil negarle a Jordi Alba la posibilidad de desactivar cualquier tipo de comparación con el astro argentino, como sucedió recientemente en una entrevista concedida a El Larguero, cuando le preguntaron por Lamine Yamal.

“Creo que es un grandísimo jugador”, aceptó. Aunque de inmediato aclaró: “Pero hay otros jugadores en el Barça, como Pedri, Gavi, De Jong. Y me dejo muchos. Creo que compararlo con Leo… No hay comparación, pero porque Leo no tiene rival”.

Según Jordi Alba, algo que solo el tiempo le permitirá comprobar o no a la joya del Barcelona es el poder mantener durante tantos años el gen competitivo del argentino. “Sabemos como es Leo, las ganas que tiene de ganar y lo que contagia al resto. Se le ve muy feliz aquí (Miami) y por eso esa renovación que ha firmado. Los que quiera, estará. Sigue marcando la diferencia. Es un privilegio haber venido aquí para seguir compartiendo carrera con él y los demás”, remarcó.

La salida de Messi de Barcelona y el homenaje pendiente

Jordi Alba reconoció que la salida de Lionel Messi de Barcelona lo tomó por sorpresa y que significó un duro golpe hacia el interior del plantel. “Para mí fue un plato de mal gusto ver que se iba de la noche a la mañana. Para él esa despedida no fue la idónea. Confío en que se haga ese homenaje y que será una gran fiesta. Yo me enteré por la prensa y fue un palo duro para todos”, expresó.

Y sobre la reciente visita del astro al Camp Nou que generó una revolución en España, explicó: “Es normal que Leo tenga las llaves del campo. Es el mejor jugador de la historia. No le pregunté nada. Pero obviamente se lo ha ganado. Su salida no fue la mejor, o la que a él le hubiera gustado, pero tendrá su homenaje de una manera u otra”.

A lo que sí restó importancia Jordi Alba fue a la posibilidad de añadir “Lionel Messi” al nombre del renovado Estadio Camp Nou. “No creo que Leo quiera eso. Camp Nou está bien. Pero todo lo que se haga alrededor de Leo es positivo para todos los culés. Así que bienvenido sea”, dijo.

