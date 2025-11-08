Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

La pregunta que fastidió a Mascherano antes de jugarse la clasificación con Inter Miami en la MLS: “No montemos un circo”

Ya molestó con la sanción de oficio a Luis Suárez que lo sacó de la definición de la serie ante Nashville, el enojo del DT fue total cuando le recordaron los castigos disciplinarios que tuvo su equipo a lo largo del año.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El DT se mostró en desacuerdo con la sanción de oficio a Luis Suárez.
© Icon Sportswire via Getty ImagesEl DT se mostró en desacuerdo con la sanción de oficio a Luis Suárez.

Inter Miami buscará este sábado clasificar por primera vez en su historia a la segunda ronda de los playoffs de la MLS y mantenerse así como un serio candidato al título que es el gran objetivo del equipo en la temporada 2025. Desde las 22.00, hora de Argentina, recibirá en el Chase Stadium a Nashville en el tercer y definitorio partido de la serie.

El equipo que conduce Javier Mascherano había ganado, también en condición de local, el primero de los encuentros por 3-1; pero no pudo sellar la clasificación de manera anticipada debido a la derrota 2-1 que sufrió como visitante, el pasado sábado en Geodis Park.

En aquel encuentro, para peor, Inter Miami perdió la posibilidad de contar con Luis Suárez en el duelo definitivo ante Nashville, producto de un golpe sin pelota a su marcador que no fue sancionado ni por el árbitro ni por el VAR, pero sí revisado y castigado de oficio por el Comité Disciplinario de la MLS.

Desde el club se manifestaron en contra de la sanción a través de un comunicado y el propio Javier Mascherano respaldó esa posición en su última aparición ante los medios de prensa, este viernes. “Me pareció muy raro, porque la jugada fue revisada en el VAR y no surgió ninguna sanción, tampoco de parte del árbitro. Son las reglas de la MLS. Aceptamos, como dijo el club, pero no compartimos. Esperamos que el reglamento sea para todos iguales”, dijo el DT visiblemente molesto con la decisión.

Pero hubo una pregunta que terminó de generar el fastidio del entrenador, relacionada a si había tenido una charla con sus futbolistas relacionada a la acumulación de sanciones por conductas anti deportivas y expulsiones que sufrió el equipo a lo largo de la temporada.

Tweet placeholder
Publicidad

“¿Es tan estricta con todos la MLS? ¿Vos no ves este tipo de jugadas en otros equipos? ¿Somos los únicos?”, repreguntó Mascherano ante la consulta de una periodista. Lejos de conformarse con la devolución, esta le recordó otras sanciones disciplinarias que recibió su equipo a lo largo del año, algo que el DT no se tomó bien. “¿Cuántos jugadores hay en la MLS? Con lo que pasó en Seattle (final de la Leagues Cup), dijimos que nos habíamos equivocado. No montemos de todo esto un circo, porque fue una sola vez. Después hay acciones y expulsiones derivadas del juego, pero no somos un equipo que monta batallas campales en todos los partidos”, le marcó.

El Inter Miami de Lionel Messi puso el grito en el cielo por la sanción a Luis Suárez e hizo un tajante reclamo

ver también

El Inter Miami de Lionel Messi puso el grito en el cielo por la sanción a Luis Suárez e hizo un tajante reclamo

Messi, máximo goleador de la serie

Lionel Messi intentará volver a ser clave para Inter Miami en la búsqueda de clasificar por primera vez a la segunda ronda de los playoffs de la MLS. El capitán es el máximo goleador de la serie con tres tantos, dos anotados en el triunfo 3-1 como local y el descuento señalado en Nashville en la derrota por 2-1.

En síntesis

  • Inter Miami jugará el tercer partido de playoffs ante Nashville el sábado a las 22:00 (hora Argentina).
  • La MLS sancionó de oficio a Luis Suárez por un golpe sin pelota en el partido anterior. Mascherano se mostró en desacuerdo con la decisión.
  • El capitán Lionel Messi es el máximo goleador de la serie de playoffs con tres tantos.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Mascherano se quejó del arbitraje en la derrota de Inter Miami: "No cuesta nada"
MLS

Mascherano se quejó del arbitraje en la derrota de Inter Miami: "No cuesta nada"

Mascherano se refirió al polémico viaje de De Paul en plenos playoffs de la MLS: "Su vida privada"
MLS

Mascherano se refirió al polémico viaje de De Paul en plenos playoffs de la MLS: "Su vida privada"

Messi podría ganar el premio al Gol del Año en la MLS
Lionel Messi

Messi podría ganar el premio al Gol del Año en la MLS

Mientras define la formación de River para el Superclásico, la gran noticia que recibió Gallardo
River Plate

Mientras define la formación de River para el Superclásico, la gran noticia que recibió Gallardo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo