La pregunta que fastidió a Mascherano antes de jugarse la clasificación con Inter Miami en la MLS: “No montemos un circo”

Inter Miami buscará este sábado clasificar por primera vez en su historia a la segunda ronda de los playoffs de la MLS y mantenerse así como un serio candidato al título que es el gran objetivo del equipo en la temporada 2025. Desde las 22.00, hora de Argentina, recibirá en el Chase Stadium a Nashville en el tercer y definitorio partido de la serie.

El equipo que conduce Javier Mascherano había ganado, también en condición de local, el primero de los encuentros por 3-1; pero no pudo sellar la clasificación de manera anticipada debido a la derrota 2-1 que sufrió como visitante, el pasado sábado en Geodis Park.

En aquel encuentro, para peor, Inter Miami perdió la posibilidad de contar con Luis Suárez en el duelo definitivo ante Nashville, producto de un golpe sin pelota a su marcador que no fue sancionado ni por el árbitro ni por el VAR, pero sí revisado y castigado de oficio por el Comité Disciplinario de la MLS.

Desde el club se manifestaron en contra de la sanción a través de un comunicado y el propio Javier Mascherano respaldó esa posición en su última aparición ante los medios de prensa, este viernes. “Me pareció muy raro, porque la jugada fue revisada en el VAR y no surgió ninguna sanción, tampoco de parte del árbitro. Son las reglas de la MLS. Aceptamos, como dijo el club, pero no compartimos. Esperamos que el reglamento sea para todos iguales”, dijo el DT visiblemente molesto con la decisión.

Pero hubo una pregunta que terminó de generar el fastidio del entrenador, relacionada a si había tenido una charla con sus futbolistas relacionada a la acumulación de sanciones por conductas anti deportivas y expulsiones que sufrió el equipo a lo largo de la temporada.

“¿Es tan estricta con todos la MLS? ¿Vos no ves este tipo de jugadas en otros equipos? ¿Somos los únicos?”, repreguntó Mascherano ante la consulta de una periodista. Lejos de conformarse con la devolución, esta le recordó otras sanciones disciplinarias que recibió su equipo a lo largo del año, algo que el DT no se tomó bien. “¿Cuántos jugadores hay en la MLS? Con lo que pasó en Seattle (final de la Leagues Cup), dijimos que nos habíamos equivocado. No montemos de todo esto un circo, porque fue una sola vez. Después hay acciones y expulsiones derivadas del juego, pero no somos un equipo que monta batallas campales en todos los partidos”, le marcó.

Messi, máximo goleador de la serie

Lionel Messi intentará volver a ser clave para Inter Miami en la búsqueda de clasificar por primera vez a la segunda ronda de los playoffs de la MLS. El capitán es el máximo goleador de la serie con tres tantos, dos anotados en el triunfo 3-1 como local y el descuento señalado en Nashville en la derrota por 2-1.

