El Inter Miami de Lionel Messi puso el grito en el cielo por la sanción a Luis Suárez e hizo un tajante reclamo

Durante las últimas horas, desde la MLS sancionaron a Luis Suárez por lo que fue su “conducta violenta” contra el hondureño Andy Najar, a quien le propinó una patada sin pelota, casi un taconazo, en lo que fue la victoria de Nashville sobre Inter Miami, el pasado fin de semana.

En la antesala de lo que será el partido decisivo, donde el elenco dirigido por Javier Mascherano, que tiene a Lionel Messi como principal figura, se expresó públicamente. Si bien aceptaron la pena, más allá de que el árbitro no lo castigó con tarjeta amarilla ni roja, algo con lo que coincidió el VAR, hubo una queja de los de Fort Lauderdale.

“Inter Miami CF acepta y respeta la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la MLS”, exclamaron desde la entidad estadounidense por medio de un comunicado, pero “al mismo tiempo, el club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta la repetición de una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros y el VAR”.

Tras las primeras frases del comunicado, dejaron en claro que confían en que “en el futuro se aplicará el mismo criterio a todas las situaciones que se presenten en el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo involucrado”, ya que consideran que el organismo de revisión perjudicó al Pistolero y a las Garzas.

Tweet placeholder

En Inter Miami se sienten perjudicados

El club no tomó nada bien la sanción de oficio que recibió Luis Suárez antes del partido en que el equipo buscará clasificar por primera vez en su corta historia a la segunda ronda de los playoffs de la MLS y aunque todavía no hubo manifestaciones públicas al respecto trascendió que se sienten perseguidos por la organización.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la derrota ante Nashville, qué necesita Inter Miami para clasificar a los cuartos de final de la MLS

ver también Lionel Messi podría ganar el premio al Gol del Año en la MLS

Las relaciones con la organización quedaron debilitadas cuando la MLS decidió suspender por un partido a Lionel Messi por no presentarse a participar del All Star Game para el que había sido convocado como figura estelar, sin justificar esa ausencia en una lesión comprobable. También hubo distintos reclamos públicos relacionados a desempeños arbitrales y al calendario.

¿Cuándo es el tercer partido entre Inter Miami y Nashville?

Inter Miami y Nashville definirán su serie este sábado 8 de noviembre desde las 22.00 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El ganador avanzará a la siguiente ronda. En caso de igualdad, habrá penales.