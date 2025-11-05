Tras frustrarse sus intenciones de sellar su clasificación a la siguiente ronda de los playoffs de la MLS en el segundo partido ante Nashville, porque tras ganar el primer duelo de la serie como local fue derrotado en condición de visitante, Inter Miami perderá a una de sus máximas figuras para el tercer y definitorio cara a cara.

Se trata de Luis Suárez, a quien el Comité Disciplinario de la MLS aplicó una suspensión de oficio por “conducta violenta” después de examinar una jugada que tuvo lugar al minuto 71 del segundo partido, cuando el uruguayo le propinó una patada sin pelota, casi un taconazo, al hondureño Andy Najar.

Si bien el árbitro del partido no castigó con tarjeta la acción de Suárez, ni el VAR lo consideró jugada de expulsión, sí lo hizo el organismo de revisión, dejándolo sin la posibilidad de participar de un encuentro que decidirá el futuro de Inter Miami en la temporada.

El club había hecho una apelación tras ser informado de la sanción antes que la misma tomara notoriedad pública, pero la misma fue rechazada. Los antecedentes de conductas contrarias al reglamento no ayudaron al uruguayo en ese sentido.

Cabe recordar que en septiembre la MLS le impuso una suspensión de tres partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders tras la final perdida de la Leagues Cup, el 31 de agosto. Por ese incidente, el ex delantero de Liverpool y Barcelona, entre otros clubes, recibió también una suspensión de seis partidos a pagar en las futuras ediciones de la Leagues Cup.

En Inter Miami se sienten perjudicados

El club no tomó nada bien la sanción de oficio que recibió Luis Suárez antes del partido en que el equipo buscará clasificar por primera vez en su corta historia a la segunda ronda de los playoffs de la MLS y aunque todavía no hubo manifestaciones públicas al respecto trascendió que se sienten perseguidos por la organización.

Las relaciones con la organización quedaron debilitadas cuando la MLS decidió suspender por un partido a Lionel Messi por no presentarse a participar del All Star Game para el que había sido convocado como figura estelar, sin justificar esa ausencia en una lesión comprobable. También hubo distintos reclamos públicos relacionados a desempeños arbitrales y al calendario.

¿Cuándo es el tercer partido entre Inter Miami y Nashville?

Inter Miami y Nashville definirán su serie esta sábado 8 de noviembre desde las 22.00 en el Chase Stadium de Miami. El ganador avanzará a la siguiente ronda. En caso de igualdad, habrá penales.

