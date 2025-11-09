Es tendencia:
Luego de la goleada de Inter Miami, Luis Suárez chicaneó a Nashville

En su cuenta de X, el delantero uruguayo respondió a un viejo posteo del elenco estadounidense para gastarlo por la eliminación.

Por Marco D'arcangelo

Luis Suárez, delantero de Inter Miami.
© Getty ImagesLuis Suárez, delantero de Inter Miami.

En el marco del tercer y último partido por los cuartos de final de la Conferencia Este de la MLS, con un doblete de Lionel Messi y otro de Tadeo Allende, en condición de local, Inter Miami goleó 4 a 0 a Nashville, por lo que logró la clasificación a las semifinales de su conferencia. 

Luego de esta importante victoria, en su cuenta de X (ex Twitter), el delantero uruguayo Luis Suárez, chicaneó a su rival. En una vieja publicación de la cuenta de Nashville, el futbolista de las Garzas respondió con un emoji de una mano saludando más una cara guiñando un ojo.

El motivo de esta chicana es porque días atrás, luego de ganar en el segundo encuentro de la llave, desde la cuenta oficial de Nashville publicaron un posteo con la foto del defensor Andy Najar y detrás suyo aparece Suárez. Allí, pusieron los mismos emojis que utilizó el uruguayo.

La chicana de Luis Suárez a Nashville.

Cabe destacar que este posteo se dio cuando se confirmó la sanción a Suárez, debido a que le dieron una fecha de oficio luego de una agresión a un futbolista de Nashville en pleno partido. Como consecuencia de esto, se perdió el tercer encuentro de esta llave de cuartos de final. 

Tras esta respuesta del delantero uruguayo, en los comentarios muchos hinchas de las Garzas, como también aficionados del futbolista, celebraron esta sutil chicana, con la que el ex Barcelona despidió a Nashville, que ya quedó eliminado de la MLS y recién volverá a tener competencia oficial a partir del año que viene. 

Inter Miami se prepara para la semifinal de la Conferencia Este

En la próxima instancia rumbo al título de la MLS, Inter Miami, que terminó tercero en la fase regular, se enfrentará contra Cincinnati en condición de visitante. A diferencia de la ronda anterior, en este caso será solamente a un partido, en cancha del mejor ubicado. En caso de igualdad, habrá tiempo suplementario. 

Los golazos de Messi ante Nashville para que Inter Miami sueñe con el título de la MLS

En síntesis 

  • Inter Miami goleó 4-0 a Nashville con doblete de Lionel Messi y otro de Tadeo Allende para clasificar a semifinales del Este de la MLS.
  • El delantero Luis Suárez chicaneó a Nashville en X con emojis de saludo tras la eliminación, en respuesta a una burla previa sobre su suspensión.
  • Inter Miami jugará la semifinal de la Conferencia Este de la MLS como visitante en un partido único contra Cincinnati.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

