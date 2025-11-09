Luego de la goleada de Inter Miami, Luis Suárez chicaneó a Nashville

En el marco del tercer y último partido por los cuartos de final de la Conferencia Este de la MLS, con un doblete de Lionel Messi y otro de Tadeo Allende, en condición de local, Inter Miami goleó 4 a 0 a Nashville, por lo que logró la clasificación a las semifinales de su conferencia.

Luego de esta importante victoria, en su cuenta de X (ex Twitter), el delantero uruguayo Luis Suárez, chicaneó a su rival. En una vieja publicación de la cuenta de Nashville, el futbolista de las Garzas respondió con un emoji de una mano saludando más una cara guiñando un ojo.

El motivo de esta chicana es porque días atrás, luego de ganar en el segundo encuentro de la llave, desde la cuenta oficial de Nashville publicaron un posteo con la foto del defensor Andy Najar y detrás suyo aparece Suárez. Allí, pusieron los mismos emojis que utilizó el uruguayo.

La chicana de Luis Suárez a Nashville.

Cabe destacar que este posteo se dio cuando se confirmó la sanción a Suárez, debido a que le dieron una fecha de oficio luego de una agresión a un futbolista de Nashville en pleno partido. Como consecuencia de esto, se perdió el tercer encuentro de esta llave de cuartos de final.

Tras esta respuesta del delantero uruguayo, en los comentarios muchos hinchas de las Garzas, como también aficionados del futbolista, celebraron esta sutil chicana, con la que el ex Barcelona despidió a Nashville, que ya quedó eliminado de la MLS y recién volverá a tener competencia oficial a partir del año que viene.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami se prepara para la semifinal de la Conferencia Este

En la próxima instancia rumbo al título de la MLS, Inter Miami, que terminó tercero en la fase regular, se enfrentará contra Cincinnati en condición de visitante. A diferencia de la ronda anterior, en este caso será solamente a un partido, en cancha del mejor ubicado. En caso de igualdad, habrá tiempo suplementario.

ver también Los golazos de Messi ante Nashville para que Inter Miami sueñe con el título de la MLS

En síntesis