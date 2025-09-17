Mascherano le reclamó a Beckham por la falta de refuerzos en Inter Miami: “Estamos cortos, me gustaría tener más recursos”

En el marco de la fecha 30 de la MLS, en condición de local Inter Miami venció 3 a 1 a Seattle Sounders con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray y de esta manera se acomodó en zona de clasificación a los playoff a pesar de tener tres partidos menos que sus rivales.

Luego del encuentro, el entrenador de las Garzas, Javier Mascherano, habló en conferencia de prensa, en donde además de hacer un análisis de su equipo, apuntó contra David Beckham debido a la falta de refuerzos para su plantel en el último mercado de pases.

Todo inició luego de la pregunta de un periodista, en la que le consultó al DT argentino por qué el equipo no se reforzó mejor en el último mercado de pases. Al respecto, el ‘Jefecito’ afirmó que no tiene nada que ver con eso y que tenían que preguntarle a los dirigentes el motivo.

“¿Vos creés que un jugador quiere tener o no jugadores? Un entrenador quiere tener recambio. No es mi responsabilidad, preguntá. No estoy acá para señalar a nadie, soy feliz teniendo una base. Nobleza obliga, estamos cortos porque agarramos una racha donde tenemos cinco o seis jugadores fuera, pero estamos cortos igualmente”, comenzó.

Y agregó: “Intentamos hacer un fichaje en verano y no se pudo hacer y claramente me gustaría poder tener más recursos, pero es lo que me toca. No voy a venir acá a quejarme. Me pagan por entrenar lo que tengo y trato de hacerlo de la mejor manera. Soy el primer responsable si el equipo no funciona y si no funciona no es porque no tiene jugadores, es porque el entrenador la caga. Así y todo, me gustaría tener más jugadores y convivo con esto. Tiraré con esto hasta el final”.

Cabe destacar que en este mercado de pases Inter Miami tan solo sumó dos refuerzos para la segunda parte de la temporada. El primero fue Rodrigo De Paul, quien llegó desde el Atlético de Madrid a cambio de 15 millones de dólares, mientras que el segundo es el argentino Mateo Silvetti, proveniente de Newell’s.

Mascherano lamentó su corto plantel

“Lo hablamos, casualmente ayer me lo preguntaron. Hoy en día con la gente que tenemos fuera poner el modo playoff, no tenemos esa opción para refrescar jugadores. Hoy teníamos 17 jugadores, contando un arquero. Si quiero poner a Pintér ya no puedo tenerlo el partido que viene porque un jugador del segundo equipo solo puede jugar dos partidos”, comentó.

Y sumó: “Hasta estratégicamente tenemos que pensar eso. Tenemos entre cinco y seis jugadores importantes fuera por la racha entre lesionados y suspendidos. Veremos el tema de las lesiones, pero hoy en día no estamos en condiciones y pensando más allá tenemos un partido con Atlanta en fecha FIFA, donde se nos irán cinco o seis jugadores. Obviamente es preocupante y trataremos de gestionarlo de la mejor manera posible”.

