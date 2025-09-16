El gol de Messi para Inter Miami ante Seattle Sounders por la MLS

En una nueva jornada de la MLS, Inter Miami recibió este martes a Seattle Sounders con el objetivo de sumar una nueva victoria que lo acerque a la cima de la Conferencia Oeste. Con Lionel Messi como titular, los de Javier Mascherano salieron a buscar los tres puntos.

Los de la Florida deben ponerse al día por contar con un puñado de partidos pendientes mientras necesitan sumar para afianzarse en la zona de clasificación directa a los Playoffs. Ante los del estado de Washington, tuvieron un gran arranque con la Pulga como protagonista.

Es que, a los 11 minutos de la primera mitad, el delantero de la Selección Argentina comandó el contragolpe y luego encontró a Jordi Alba abierto. Con un remate cruzado, el español gritó el primero a la noche, antes de retribuirle el pase a su excompañero en Barcelona.

A los 40, el lateral izquierdo envió un centro preciso y por lo bajo para que Messi anticipe a toda la defensa. El rosarino desvió la trayectoria del envió y estiró la diferencia al ponerla contra un palo para complicar la tarea del arquero.

En la reanudación tras el descanso, los de Mascherano estiraron la diferencia a 3-0. Esta vez, Ian Fray conectó de cabeza un córner preciso de Rodrigo De Paul. El remate, con gran potencia, dejó sin chances de desviar su destino a Stefan Frei.

Así está la tabla de la MLS

