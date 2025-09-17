Es tendencia:
La curiosa reacción de Messi y De Paul al gol de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores 

En la antesala del duelo de las Garzas, la Academia y el Fortín jugaron por la ida de los cuartos del torneo más importante del continente.

Por Lautaro Toschi

El pasado martes hubo mucha actividad: se jugaron partidos de Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y MLS, solamente por destacar algunos de los certámenes más importantes del mundo. Varios partidos se jugaron en simultáneo, entre ellos el de Vélez y Racing por la ida de los cuartos de final del torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes y el del Inter Miami de Lionel Messi ante Seattle Sounders por la liga de Estados Unidos. 

Se vivió una curiosa situación mientras los jugadores de Inter Miami entraban en calor en pleno campo de juego. Como es habitual, muchos hinchas argentinos dicen presente cada vez que las Garzas juegan, es que todos quieren ver a Lionel Messi. Uno de ellos se hizo presente desde temprano y en cuanto Racing convirtió ante Vélez en el Amalfitani, se lo comunicó a los gritos a De Paul, con pasado en la Academia. Al escucharlo, Messi se sorprendió, mientras que el Motorcito hizo un gesto de aprobación. 

Inter Miami pisó fuerte y se acomoda en la Conferencia Este 

Los dirigidos por Javier Mascherano se hicieron fuertes en condición de local frente a Seattle Sounders y se impusieron por 3 a 1. Jordi Alba abrió el marcador, Messi estiró la ventaja, Fray puso el 3 a 0 parcial y Vargas descontó para la visita. Con este resultado, Inter Miami alcanzó los 49 puntos en 27 partidos jugados y se ubica en la quinta posición. Cabe destacar que, por haber participado del Mundial de Clubes, las Garzas tienen tres partidos menos que los equipos que tiene por delante. 

El pedido de Mascherano a Messi tras su exhibición contra Seattle

Racing dio un paso importante y sueña con las semifinales de la Copa Libertadores 

La Academia se impuso 1 a 0 ante Vélez en Liniers por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Adrián Martínez convirtió el único tanto del partido. Si bien la llave está abierta, la realidad es que conseguir un triunfo a domicilio en esta instancia es importante. Todo se definirá el próximo martes desde las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda. El vencedor de esta llave se verá en semifinales ante el ganador de Flamengo y Estudiantes de La Plata. 

