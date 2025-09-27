La dura sanción que recibió Rodrigo De Paul tras simular una infracción en New York City FC vs. Inter Miami

No hay duda alguna de que Rodrigo De Paul es de las figuras estelares que posee Inter Miami, y toda la MLS. Principalmente por su vigencia, su corta edad y porque juega al lado de Lionel Messi. Pero no está exento a las sanciones antideportivas.

A una semana de lo que fue la goleada de las Garzas frente a New York City FC, en condición de visitante, la MLS sacó a la luz el comunicado en el que sancionan al Motorcito por haber simulado una infracción de Andrés Perea.

El futbolista con pasado en Racing, Valencia y Atlético de Madrid recibió una sanción económica luego de que las autoridades, además del comunicado, evidenciaran con imágenes cómo se lo puede ver llevándose exageradamente las manos hacia el rostro luego de un braceo de espaldas de Perea. Debido a que en ningún momento las imágenes detectan contacto alguno con la cara del argentino, decidieron penalizarlo.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la Política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre”, expresa el comunicado que expuso el castigo para el nacido en Sarandí. Como si fuese poco, cuando cayó al césped, se golpeó el hombro izquierdo convenciendo al árbitro Filip Dujic de la infracción del colombo-estadounidense, quien protestó constantemente por la acción que no cometió.

Rodrigo De Paul, jugador de Inter Miami. (Getty Images)

El momento exacto por el que Rodrigo De Paul fue sancionado

