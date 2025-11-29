El picante cruce de Lionel Messi con un ex Selección Argentina en plena final de conferencia de la MLS

Inter Miami se enfrentaba a New York City por la final de la conferencia este de la MLS, donde el equipo de Lionel Messi y compañía tenía a varios compatriotas del otro lado. Y como viene ocurriendo, cada más con mayor habitualidad, el 10 tuvo un fuerte cruce con uno de sus rivales.

En medio del cotejo disputado en Chase Stadium, tras una infracción de Maxi Moralez sobre Maximiliano Falcón, el capitán de las Garzas comenzó a discutir con el ex Racing y Atalanta. Y allí se involucró Rodrigo De Paul, quien también discutió con el nacido en Granadero Baigorria.

Cabe destacar que Moralez no le siguió el juego a Messi, ignoró sus dichos y comenzó a caminar para alejarse de la situación. Allí intercedieron algunos futbolistas del cuadro neoyorquino para evitar que tanto De Paul como el ex Barcelona intentaran buscar una expulsión.

Una vez que terminó la gresca, el árbitro Jon Freemon le mostró la tarjeta amarilla al 10 de New York City, como así también a Marcelo Weigandt. A pesar de que la Pulga y el Motorcito fueron partícipes del tole-tole, no recibieron ninguna sanción.

El paso de Maximiliano Moralez por la Selección Argentina

Maximiliano Moralez no solo tuvo la posibilidad de ser campeón con la Sub 20 en el Mundial de Canadá que se disputó en 2007, sino que también que lució la camiseta de la Selección Argentina, de la mano de Sergio Batista.

El Checho citó a Frasquito en 2011 para enfrentar a Venezuela, en marzo, en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde la Albiceleste goleó por 4-1 y el enganche fue reemplazado por Luciano Aued a los 55 minutos.

