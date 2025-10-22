Ganó la Champions, llegó a valer 50 millones y fichó libre por el segundo peor equipo del Mundial de Clubes 2025

El último mercado de pases estuvo marcado por la llegada de muchos jugadores jóvenes a los grandes equipos europeos; Franco Mastantuono, Estevao, provenientes de América, o apariciones como las de Lamine Yamal, Desiré Doué o Pau Cubarsí. Esto provocó que varios futbolistas que hace algunos años estaban en lo alto del fútbol mundial se vean obligados a dar un paso al costado.

Un caso muy particular es el Hakim Ziyech, futbolista que fue imprescindible para el Ajax que llegó a semifinales de Champions en 2019, y que luego fue transferido al Chelsea por 50 millones, finalmente consagrándose como figura al vencer a Manchester City en la final de la edición 2020/21. El marroquí también fue clave para su selección, que alcanzó las semifinales en Qatar 2022, en su mejor participación histórica en una copa del mundo.

Ziyech viene de quedar libre de Chelsea, Galatasaray y Al Duhail. (Getty)

Sin embargo, tras perder lugar en Chelsea, emigró libre al Galatasaray turco, donde disputó media temporada, antes de irse nuevamente sin costo al fútbol qatarí. Allí vistió la camiseta del Al Duhail por seis meses, y volvió a quedar libre para el mercado de verano. La expectativa era fichar por un club europeo y reencauzar su carrera con 32 años, pero las cosas no salieron como esperaba.

Hakim Ziyech no fichó por ningún equipo en el mercado hasta su cierre el 31 de agosto, aunque como jugador libre, tenía la posibilidad de fichar en el momento que quisiera. O mejor dicho, en el que un equipo lo quisiera a él. Eso no sucedió hasta ahora, que el Wydad Casablanca lo contrató para disputar lo que resta de la temporada, según reveló Fabrizio Romano.

Wydad Casabalanca, uno de los equipos más ganadores de África

El Wydad Casablanca, que tuvo una pobre actuación en el Mundial de Clubes 2025 y fue el penúltimo peor equipo de la competición -aunque le tocó compartir grupo con Juventus y Manchester City-, no deja de ser un grande dentro del fútbol africano.

El club marroquí tiene 22 ligas locales en su palmarés, acompañadas de tres Champions de África, la más reciente ganada en la temporada 2021/22, que le permitió jugar el Mundial de Clubes. Otros 12 títulos también reposan en sus vitrinas, convirtiéndolo en uno de los clubes más grandes del continente.

El objetivo será llegar en condiciones al Mundial 2026 y ser convocado. (Getty)

Para Ziyech será jugar por primera vez en el país, cuyos colores defiende internacionalmente desde 2015 y con la esperanza de sumar minutos, pensando en formar parte de la convocatoria de Marruecos para el Mundial 2026, torneo para el cual ya se encuentran clasificados desde hace un buen tiempo.

