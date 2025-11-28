Tras los rumores de La Bombonera, Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

A horas de que la Copa Libertadores 2025 defina a su campeón entre Palmeiras y Flamengo, la Conmebol ya puso la mirada en la próxima edición. Con gran parte de los equipos clasificados confirmados, el ente sudamericano dio el primer paso hacia la edición 2026: confirmó la sede que albergará la gran final del torneo más prestigioso del continente.

Luego de varios días de rumores que vinculaban a La Bombonera como una de las posibles sedes, finalmente quedó descartado que el trofeo se entregue en territorio argentino. La decisión se inclinó hacia el otro lado del Río de la Plata: la final de la Copa Libertadores 2026 se disputará en Montevideo, Uruguay. El Estadio Centenario es el que pica en punta para ser el escenario de la definición.

De ser así, el Centenario consolidaría aún más su leyenda, ya que es el estadio con más finales de Copa Libertadores en la historia. Con 16 definiciones bajo el brazo, podría estar próximo a confirmarse la número 17. Además, sería la segunda ocasión en la que acoge este tipo de duelo desde la implementación de las finales a partido único.

Por el momento, cinco son los equipos argentinos que empiezan a mentalizarse con la idea de decir presente en la capital uruguaya: Boca, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, actualmente en fase de repechaje. Queda definir la plaza por el campeón del Torneo Clausura, el cual podría liberar un cupo mediante la tabla anual, el cual beneficiaría a River.

El Estadio Centenario acogerá la final de la Libertadores 2026 (@deportes24ar).

Definida la sede de la Copa Sudamericana 2026

En simultáneo, se confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 también tiene sede designada. La definición del segundo torneo continental se disputará en Barranquilla, Colombia.

El estadio que recibirá la final será el Metropolitano Roberto Meléndez, casa habitual del Junior de Colombia. La elección de Barranquilla habría sido impulsada por varios factores logísticos clave: su amplia capacidad hotelera, la accesibilidad para vuelos internacionales y su historial como sede de la Selección Colombia en las Eliminatorias. Adicionalmente, se confirmó que la final de la Copa Sudamericana de la temporada 2027 se jugará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

