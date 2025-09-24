Es tendencia:
A qué hora juega la Selección Argentina ante Cuba por el Mundial sub 20

Este domingo, el equipo de Diego Placente pone primera en el certamen juvenil más importante del mundo.

Por Lautaro Tiburzio

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20.
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20.

El Mundial sub 20 ya golpea la puerta. Este sábado 27 de septiembre, y con Chile como sede, se dará el puntapié inicial con dos partidos en simultáneo: Corea del Sur ante Ucrania y Egipto ante Japón. Y el domingo, en el turno nocturno de la competición FIFA más importante para los juveniles, la Selección Argentina hará su estreno frente a su par de Cuba.

En el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el combinado nacional comandado por Diego Placente jugará su primer encuentro en la Copa del Mundo sub 20, en un certamen que buscará competir lo máximo posible para sumar una nueva estrella para las divisiones juveniles de la Selección.

En un grupo compartido con el rival de turno, Cuba, además de Italia y Australia, Argentina querrá comenzar el Mundial con una victoria frente a los caribeños para depender de si mismo para clasificar a la ronda de eliminación directa.

A qué hora juega Argentina ante Cuba por el Mundial sub 20 y dónde verlo

El puntapié inicial para la Selección Argentina ante su par cubano está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20:00, horario que tendrá también el compromiso entre Brasil, una de las candidatas, y México. Italia y Australia, los dos equipos restantes del grupo albiceleste, jugarán a las 17:00 del mismo domingo.

Cabe destacar que todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de Dsports y su plataforma de streaming, Dgo. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

Con dos de Boca, uno de River y un jugador de Scaloni, los convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

Con dos de Boca, uno de River y un jugador de Scaloni, los convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

  • ARQUEROS: Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia.
  • DEFENSORES: Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres
  • Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth.
  • VOLANTES: Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz
  • DELANTEROS: Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen, Ian Subiabre – River, Mateo Silvetti – Inter Miami, Gianluca Prestianni – Benfica, Maher Carrizo – Vélez Sarsfield.
Todos los grupos del Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
