Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Con dos de Boca, uno de River y un jugador de Scaloni, los convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

El entrenador de los juveniles dio a conocer la nómina de citados para disputar el Mundial de Chile Sub 20.

Por Julián Mazzara

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20.
© Prensa Selección ArgentinaDiego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20.

A partir del sábado 27 de septiembre, en Chile, comenzará a disputarse una nueva edición del Mundial Sub 20, donde la Selección Argentina buscará, de la mano de Diego Placente, romper la racha de 18 años sin títulos y volver a coronarse tras la gesta lograda en Canadá 2007.

Restan menos de 9 días para el inicio, que tendrá en el partido inaugural a los anfitriones enfrentando a Nueva Zelanda, y el entrenador albiceleste dio a conocer la nómina de convocados, la cual contará con un total de 21 futbolistas. Entre ellos, aparecen Julio Soler (convocado por Lionel Scaloni a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas), Dylan Gorosito y Milton Delgado, ambos de Boca, y también Ian Subiabre, delantero de River.

Luego de que Real Madrid y Bayer Leverkusen, respectivamente, no cedieran a Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, del fútbol europeo aparecen Tomás Pérez, de Porto, Alain Gómez, quien juega en Valencia, Alejo Sarco, delantero de Bayer Leverkusen, y Gianluca Prestianni, extremo de Benfica. Además, se destaca la presencia de Mateo Silvetti, que es compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

El primer partido del seleccionado argentino será el domingo 28 de septiembre, a las 20:00, frente a su par de Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la ciudad de Valparaíso. Además, por el Grupo D y en el mismo recinto, tendrá que enfrentarse a las selecciones de Italia y Australia.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20. (Foto: Prensa Selección Argentina)

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20. (Foto: Prensa Selección Argentina)

Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

  • Santino Barbi – Talleres
  • Álvaro Busso – Vélez Sarsfield
  • Alain Gómez – Valencia
  • Dylan Gorosito – Boca
  • Santiago Fernández – Talleres
  • Tobías Ramírez – Argentinos Juniors
  • Valente Pierani – Estudiantes de La Plata
  • Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo
  • Julio Soler – Bournemouth
  • Tomás Pérez – Porto
  • Milton Delgado – Boca
  • Tobías Andrada – Vélez Sarsfield
  • Álvaro Montoro – Botafogo
  • Valentino Acuña – Newell’s Old Boys
  • Santino Andino – Godoy Cruz
  • Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen
  • Ian Subiabre – River
  • Mateo Silvetti – Inter Miami
  • Gianluca Prestianni – Benfica
  • Maher Carrizo – Vélez Sarsfield
Publicidad

Todos los grupos del Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Todos los campeones del Mundial Sub 20

  • 1977: Unión Soviética
  • 1979: Argentina
  • 1981: República Federal de Alemania
  • 1983: Brasil
  • 1985: Brasil
  • 1987: Yugoslavia
  • 1989: Portugal
  • 1991: Portugal
  • 1993: Brasil
  • 1995: Argentina
  • 1997: Argentina
  • 1999: España
  • 2001: Argentina
  • 2003: Brasil
  • 2005: Argentina
  • 2007: Argentina
  • 2009: Ghana
  • 2011: Brasil
  • 2013: Francia
  • 2015: Serbia
  • 2017: Inglaterra
  • 2019: Ucrania
  • 2023: Uruguay
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La decisión de Mourinho que espera Argentina para el Mundial Sub 20
Selección Argentina

La decisión de Mourinho que espera Argentina para el Mundial Sub 20

Otra baja sensible para la Selección Argentina de cara al Mundial de Chile Sub 20
Selección Argentina

Otra baja sensible para la Selección Argentina de cara al Mundial de Chile Sub 20

Tras las negativas de Leverkusen y Real Madrid, las posturas de Echeverri y Mastantuono de cara al Mundial sub 20
Selección Argentina

Tras las negativas de Leverkusen y Real Madrid, las posturas de Echeverri y Mastantuono de cara al Mundial sub 20

Tras la derrota contra Palmeiras por la Copa Libertadores, River sumó un refuerzo inesperado
River Plate

Tras la derrota contra Palmeiras por la Copa Libertadores, River sumó un refuerzo inesperado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo