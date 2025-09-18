Con dos de Boca, uno de River y un jugador de Scaloni, los convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

A partir del sábado 27 de septiembre, en Chile, comenzará a disputarse una nueva edición del Mundial Sub 20, donde la Selección Argentina buscará, de la mano de Diego Placente, romper la racha de 18 años sin títulos y volver a coronarse tras la gesta lograda en Canadá 2007.
Restan menos de 9 días para el inicio, que tendrá en el partido inaugural a los anfitriones enfrentando a Nueva Zelanda, y el entrenador albiceleste dio a conocer la nómina de convocados, la cual contará con un total de 21 futbolistas. Entre ellos, aparecen Julio Soler (convocado por Lionel Scaloni a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas), Dylan Gorosito y Milton Delgado, ambos de Boca, y también Ian Subiabre, delantero de River.
Luego de que Real Madrid y Bayer Leverkusen, respectivamente, no cedieran a Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, del fútbol europeo aparecen Tomás Pérez, de Porto, Alain Gómez, quien juega en Valencia, Alejo Sarco, delantero de Bayer Leverkusen, y Gianluca Prestianni, extremo de Benfica. Además, se destaca la presencia de Mateo Silvetti, que es compañero de Lionel Messi en Inter Miami.
El primer partido del seleccionado argentino será el domingo 28 de septiembre, a las 20:00, frente a su par de Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la ciudad de Valparaíso. Además, por el Grupo D y en el mismo recinto, tendrá que enfrentarse a las selecciones de Italia y Australia.
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Chile Sub 20. (Foto: Prensa Selección Argentina)
Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20
- Santino Barbi – Talleres
- Álvaro Busso – Vélez Sarsfield
- Alain Gómez – Valencia
- Dylan Gorosito – Boca
- Santiago Fernández – Talleres
- Tobías Ramírez – Argentinos Juniors
- Valente Pierani – Estudiantes de La Plata
- Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata
- Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo
- Julio Soler – Bournemouth
- Tomás Pérez – Porto
- Milton Delgado – Boca
- Tobías Andrada – Vélez Sarsfield
- Álvaro Montoro – Botafogo
- Valentino Acuña – Newell’s Old Boys
- Santino Andino – Godoy Cruz
- Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen
- Ian Subiabre – River
- Mateo Silvetti – Inter Miami
- Gianluca Prestianni – Benfica
- Maher Carrizo – Vélez Sarsfield
Todos los grupos del Mundial Sub 20
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
Todos los campeones del Mundial Sub 20
- 1977: Unión Soviética
- 1979: Argentina
- 1981: República Federal de Alemania
- 1983: Brasil
- 1985: Brasil
- 1987: Yugoslavia
- 1989: Portugal
- 1991: Portugal
- 1993: Brasil
- 1995: Argentina
- 1997: Argentina
- 1999: España
- 2001: Argentina
- 2003: Brasil
- 2005: Argentina
- 2007: Argentina
- 2009: Ghana
- 2011: Brasil
- 2013: Francia
- 2015: Serbia
- 2017: Inglaterra
- 2019: Ucrania
- 2023: Uruguay