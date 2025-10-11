Es tendencia:
Contra quién jugará la Selección Argentina la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile

Los dirigidos por Diego Placente superaron a México por los cuartos de final y el próximo miércoles 15 octubre buscarán el pase a la final.

Por Lautaro Toschi

Argentina no dejó dudas y se metió entre los mejores cuatro del Mundial Sub 20 de Chile. Los dirigidos por Diego Placente dejaron en el camino a México en Santiago al superarlo por 2 a 0 con goles de Maher Carrizo a los 9 minutos del primer tiempo y de Mato Silvetti a los once del complemento. De esta manera, la Albiceleste jugará la semifinal del certamen el próximo miércoles 15 de octubre, a partir de las 20 horas, ante Colombia.

Colombia llegó a la semifinal luego de dejar en el camino a Sudáfrica en octavos de final y a España en cuartos. Por su parte, Argentina superó a Nigeria y a México en el camino a estar entre los mejores cuatro del Mundial Sub 20. Los de Placente sufrieron un duro golpe ya que para la semifinal no estará disponible Maher Carrizo, quien se lo perderá por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Quiénes están del otro lado del cuadro?

Entre Argentina y Colombia saldrá uno de los finalistas del Mundial Sub 20 de Chile. En el otro lado del cuadro todavía restan por jugarse los partidos de cuartos de final: Estados Unidos se medirá ante Marruecos y Francia hará lo propio con Noruega.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Argentina y Colombia por el Mundial Sub 20?

Argentina y Colombia se verán las caras por la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile el próximo miércoles 15 de octubre a partir de las 20 horas. El duelo será en el Estadio Nacional de Santiago que tiene capacidad para más de 46 mil espectacodres.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

