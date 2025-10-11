Los mejores memes tras la victoria de la Selección Argentina ante México por el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub-20 sigue avanzando a paso firme en el Mundial y logró un triunfo clave ante México por 2 a 0 en los cuartos de final. Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, el equipo nacional se metió en semifinales después de más de 15 años, escribiendo un nuevo capítulo en una historia cargada de antecedentes y duelos recordados entre ambos seleccionados.

El encuentro, además, tuvo un desarrollo intenso, con pasajes de buen fútbol, emociones y también polémicas. Sobre el final, el partido se tornó caliente, con expulsiones, revisiones del VAR y discusiones entre los planteles, lo que generó un cierre tan vibrante como tenso. Todo eso terminó amplificando la repercusión del partido, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Y como suele ocurrir, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los usuarios desplegaron su creatividad y humor para reflejar los momentos más destacados del encuentro, desde los goles y celebraciones hasta las polémicas y los cruces sobre el final. Así, los memes se transformaron en protagonistas.

