Dónde juega Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20

En el marco de los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección Argentina busca seguir con su buen andar y se enfrenta a la Selección de México, una de las sensaciones del certamen, por el segundo boleto a las semifinales de la competencia.

Tal como ocurrió en los octavos de final, el equipo comandado por Diego Placente volverá a jugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, o simplemente, Estadio Nacional. Un recinto con capacidad para más de 48,000 espectadores, más del doble de los 20,500 que entraban en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde disputó la fase de grupos.

El Nacional de Santiago es el estadio más importante del país trasandino, ya que ahí su selección suele hacer las veces de local en los compromisos por Eliminatorias Sudamericanas. El mismo, está ubicado dentro del parque deportivo que ocupa unas 64 hectáreas en la comuna de Ñuñoa, y que fue inaugurado en 1938. Además, allí se jugó la final del Mundial 1962.

A lo largo de este certamen, ya son 14 los partidos que se jugaron en este estadio, debido a que allí se disputó en su totalidad tanto el Grupo A como el Grupo C. En octavos de final, jugó la Selección Argentina ante Nigeria, y luego Francia hizo lo propio ante la Selección de Japón.

Cómo llegan Argentina y México a los cuartos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina alcanzó los cuartos de final luego de ser el líder del Grupo D. Fue tras ganar los tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) y la Selección de Italia (1-0) y finalizar con puntaje ideal. En octavos de final, goleó 4 a 0 a la Selección de Nigeria para alcanzar esta instancia.

México, por su parte, quedó segundo en el Grupo C con cinco puntos, producto de una victoria (1-0 ante Marruecos) y dos empates (2-2 contra España y 2-2 frente a Brasil). En octavos de final, goleó por 4 a 1 a Chile y obtuvo el boleto para los cuartos de final.

