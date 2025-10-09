Andrés Lillini, el argentino detrás del crecimiento de las selecciones juveniles de México

Este sábado 11 de octubre la Selección Argentina Sub 20 se enfrentará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 2025, a su similar de México, un combinado rival que es parte de una estructura de formación de juveniles que fue creada por un argentino: el santafesino Andrés Lillini.

Lillini tuvo su paso como coordinador de las inferiores de Boca entre 2007 y 2011. Luego, hasta 2014, cumplió el mismo cargo en el CSKA Moscú, en 2015 desarrolló labores como asistente técnico de Mario Sciacqua en Gimnasia y Esgrima de Jujuy y en 2017 llegó a México para trabajar como director de las fuerzas básicas (inferiores) de los Pumas de la UNAM.

De hecho, por las necesidades de la institución, saltó al cargo de entrenador del primer equipo del Club Univeridad Nacional en donde llegó a dirigir 107 partidos. Además, también dirigió al Necaxa en 17 encuentros, hasta que el 31 de mayo asumió finalmente en el puesto que desempeña en la actualidad, que es el de Director de Selecciones Menores de México.

Su presencia fue altamente importante para que en la Liga MX se aplicara la regla de menores, la cual consiste en exigirle a los 18 clubes de la primera división que acumulen en el torneo 1.170 minutos con jugadores mexicanos menores de 20 años. Incluso, los clubes que no cumple con la regla al final de la fase regular son penalizado con la quita de tres puntos.

Andrés Lillini junto a Gilberto Mora, la joya de la Selección de México.

Esta normativa que se puso en práctica en el Torneo Apertura 2024, le permite a los entrenadores de la Selección de México Sub 20 y Sub 17 recibir futbolistas con mayor recorrido en la alta competencia, un factor que por estas horas en el país norteamericano ven que está siendo fundamental para competir en el Mundial de Chile, puesto que al anterior, que se jugó en Argentina, ni siquiera clasificaron.

Publicidad

Publicidad

De hecho, hay datos que exhiben la falta de madurez del elenco mexicano en 2022 en comparación con el actual. Para el torneo de Concacaf clasificatorio para el Mundial 2023 sumaban de promedio entre todos los integrantes de aquella selección 454 minutos en la primera división de la Liga MX, en tanto que en el actual registran 1572. Claramente, el plantel que se medirá a la Albiceleste tiene mucho más recorrido que su antecesor.

A México lo daban por eliminado en la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025

La Selección de México fue uno de los integrantes del considerado ‘Grupo de la Muerte’ de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Fue parte de la zona que integraban España, subcampeón de Europa, Marruecos, subcampeón africano y Brasil, campeón sudamericano.

El Tri (como se le dice a México por sus tres colores característicos) empató 2 a 2 con Brasil, igualó por el mismo resultado con España y venció en la última fecha a Marruecos 1 a 0. De esa manera se ubicó segundo y avanzó a los Octavos de Final en donde goleó 4 a 1 a Chile.

Publicidad

Publicidad

ver también Alejo Sarco, de la Selección Argentina, grabó su nombre en la historia del Mundial Sub 20