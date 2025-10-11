Será rival de Argentina en el Mundial Sub 20, Barcelona le sigue el rastro, pero podría terminar junto a Messi en Inter Miami

Gilberto Mora ha sido uno de los puntos altos de una Selección de México que se ha mostrado muy competitiva en lo que se lleva disputado del Mundial Sub 20 que este mismo sábado la enfrentará con Argentina en Santiago por el pase a semifinales.

El mediocampista que pertenece a los Xolos de Tijuana lleva disputados los cuatro partidos que afrontó en el certamen FIFA el equipo que dirige Eduardo Arce, al que lleva aportados tres goles y dos asistencias que lo destacan como una de las máximas figuras.

Sus condiciones y su proyección a futuro ya han llamado la atención de importantes equipos alrededor del mundo y no es un detalle menor que desde Barcelona hayan designado a miembros del departamento de scouting a seguirlo con atención.

Mora cumplirá los 17 años recién el próximo martes, siendo el tercer jugador más joven en el Mundial de Chile, situación por la cual no podrá dejar su país hasta octubre del año próximo, cuando tenga 18. En ese tiempo, no es de extrañar que sean más los equipos que se interesen en su contratación.

Gilberto Mora destaca como una de las grandes figuras del Mundial Sub 20.

En las últimas horas, por ejemplo, trascendió que el Inter Miami que tiene a Lionel Messi como capitán también ha logrado posicionarse entre esos pretendientes con chances de seducir al jugador. Según avanzó el diario español Sport, de hecho, podría representar un paso lógico para continuar sumando experiencias antes de dar el salto al fútbol europeo.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el equipo estadounidense también ha adoptado en el último tiempo una política de detección de jóvenes promesas y tiene en México una zona de influencia que aunque no ha explotado todavía, pues se ha inclinado mucho más a la llegada de refuerzos procedentes del fútbol argentino, tienen intenciones de activar.

Descartado del Mundial Sub 17

Aunque Gilberto Mora también cuenta con edad para disputar el Mundial Sub 17 que se celebrará del 5 al 27 de noviembre en Qatar, no será parte del mismo producto de un acuerdo al que llegó Tijuana con la Federación Mexicana de Fútbol para solo cederlo a uno de los dos torneos internacionales FIFA.

No es un detalle menor que Javier Aguirre ya lo ha hecho parte de las convocatorias de la Selección mayor, por lo que no es de extrañar que incluso pueda ganarse un lugar para disputar el Mundial de 2026 en el que el seleccionado mexicano será organizador, junto con Estados Unidos y Canadá.

Publicidad