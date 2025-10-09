Es rival de Messi en la MLS, enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20, jugó el Mundial de Clubes y lo pretenden dos equipos europeos

A diferencia de los rivales a los que se ha enfrentado Argentina en lo que va de su recorrido en el Mundial Sub 20, la Selección de México ante la que se medirá el sábado por los cuartos de final en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago tiene a varios de sus futbolistas ya consolidados en Primera División, muchos de los cuales han mostrado un gran rendimiento en lo que va del certamen.

Uno de ellos es Obed Vargas, mediocampista que fue titular en todos los partidos que disputó el equipo que dirige Eduardo Arce en el certamen FIFA que se está desarrollando en Chile y que milita en el Seattle Sounders de la MLS, donde es rival de Lionel Messi y viene de ser elegido como el mejor jugador menor de 22 años de la liga.

El talentoso futbolista mexicano, además, fue titular en los tres partidos que disputó su equipo en el pasado Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos, teniendo la oportunidad de sumar experiencia ante equipos de la talla de PSG, Atlético de Madrid y Botafogo.

Fue esta competencia la que puso a Vargas en el radar de importantes equipos europeos y tras sus primeras presentaciones en el Mundial Sub 20 de Chile hubo dos que se decidieron a pisar el acelerador para ir en busca de su fichaje. “Clubes europeos comenzaron a rastrear y monitorear al talento mexicano Obed Vargas para 2026”, confirmó en X el periodista Fabrizio Romano.

Tweet placeholder

La prensa mexicana avanzó en esa información y le puso nombre a dos de los pretendientes del mediocampista en el Viejo Continente: PSV de los Países Bajos, que ya ha tenido a varios compatriotas en sus filas como Andrés Guardado, Hirving Lozano y Héctor Moreno; y el Brujas de Bélgica.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto vale Obed Vargas?

Si bien la última actualización publicada por Transfermarkt le adjudicó a Obed Vargas un valor de mercado de 8 millones de euros, en Seattle Sounders no tendrían ninguna intención de negociar su salida de no llegar una oferta que supere los 10 millones como piso.

¿Cuándo se enfrentan México y Argentina en el Mundial Sub 20?

El partido entre las selecciones de México y Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile se disputará el próximo sábado 11 de octubre desde las 20.00 (hora de Argentina), en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.