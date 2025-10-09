Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Es rival de Messi en la MLS, enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20, jugó el Mundial de Clubes y lo pretenden dos equipos europeos

El mediocampista viene de ser elegido como el mejor jugador menor de 22 años en la MLS y apunta a jugar en Europa en 2026.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador de Seattle Sounders podría partir rumbo al fútbol europeo tras el Mundial Sub 20.
© FIFA via Getty ImagesEl jugador de Seattle Sounders podría partir rumbo al fútbol europeo tras el Mundial Sub 20.

A diferencia de los rivales a los que se ha enfrentado Argentina en lo que va de su recorrido en el Mundial Sub 20, la Selección de México ante la que se medirá el sábado por los cuartos de final en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago tiene a varios de sus futbolistas ya consolidados en Primera División, muchos de los cuales han mostrado un gran rendimiento en lo que va del certamen.

Uno de ellos es Obed Vargas, mediocampista que fue titular en todos los partidos que disputó el equipo que dirige Eduardo Arce en el certamen FIFA que se está desarrollando en Chile y que milita en el Seattle Sounders de la MLS, donde es rival de Lionel Messi y viene de ser elegido como el mejor jugador menor de 22 años de la liga.

El talentoso futbolista mexicano, además, fue titular en los tres partidos que disputó su equipo en el pasado Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos, teniendo la oportunidad de sumar experiencia ante equipos de la talla de PSG, Atlético de Madrid y Botafogo.

Fue esta competencia la que puso a Vargas en el radar de importantes equipos europeos y tras sus primeras presentaciones en el Mundial Sub 20 de Chile hubo dos que se decidieron a pisar el acelerador para ir en busca de su fichaje. “Clubes europeos comenzaron a rastrear y monitorear al talento mexicano Obed Vargas para 2026”, confirmó en X el periodista Fabrizio Romano.

Tweet placeholder

La prensa mexicana avanzó en esa información y le puso nombre a dos de los pretendientes del mediocampista en el Viejo Continente: PSV de los Países Bajos, que ya ha tenido a varios compatriotas en sus filas como Andrés Guardado, Hirving Lozano y Héctor Moreno; y el Brujas de Bélgica.

Publicidad

¿Cuánto vale Obed Vargas?

Si bien la última actualización publicada por Transfermarkt le adjudicó a Obed Vargas un valor de mercado de 8 millones de euros, en Seattle Sounders no tendrían ninguna intención de negociar su salida de no llegar una oferta que supere los 10 millones como piso.

¿Cuándo se enfrentan México y Argentina en el Mundial Sub 20?

El partido entre las selecciones de México y Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile se disputará el próximo sábado 11 de octubre desde las 20.00 (hora de Argentina), en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Malas noticias para la Selección Argentina: se lesionó Álvaro Montoro y se pierde el resto del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Malas noticias para la Selección Argentina: se lesionó Álvaro Montoro y se pierde el resto del Mundial Sub 20

En México, con confianza vs. Argentina Sub 20: ''Les vamos a dar una paliza''
Selección Argentina

En México, con confianza vs. Argentina Sub 20: ''Les vamos a dar una paliza''

¡Detalle no menor! El beneficio que tendrá México vs. Argentina en el Mundial Sub 20
Selección Argentina

¡Detalle no menor! El beneficio que tendrá México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Mastantuono: de la comparación de Gallardo con Xabi Alonso a qué sintió cuando le dieron la 10 de Messi
Selección Argentina

Mastantuono: de la comparación de Gallardo con Xabi Alonso a qué sintió cuando le dieron la 10 de Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo