Está relegado en Boca, la rompió en el debut de Argentina en el Mundial Sub-20 y los hinchas lo elogiaron: “Qué maravilla”

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, la Selección Argentina debutó este domingo en el Mundial Sub 20 con victoria por 3-1 ante su par de Cuba en el marco de la primera fecha de la fase de grupos. Alejo Sarco, en dos oportunidades, e Ian Subiabre anotaron los tantos para la Albiceleste.

El combinado dirigido por Diego Placente puso primera en el certamen internacional. Aunque tuvieron un comienzo de partido alborotado, los argentinos supieron sacar el trámite adelante incluso con un jugador menos por la expulsión de Santiago Fernández a los 10 minutos.

De arranque, Sarco marcó la primera diferencia con un desvío en el área chica. Antes del entretiempo estiró la ventaja con un cabezazo tras el centro de Dylan Gorosito. Karel Pérez le puso suspenso al partido con el descuento, aunque Subiabre, sobre el cierre, cerró la victoria con un remate al primer palo.

En redes sociales, los hinchas de Boca Juniors destacaron el nivel de Gorosito, que tuvo un sólido partido por el sector derecho de la defensa. Incluso aportó la asistencia para el segundo gol con un preciso envío. El jugador milita en la Reserva, sin lugar en el plantel de Russo, tapado por Juan Barinaga, Luis Advíncula y Lucas Blondel.

“No puede estar opacado por Advíncula y Blondel”, destacó uno de los usuarios de X. Otro, en la misma línea, publicó: “Este chico es futbolista de Boca, pero no suma minutos en Primera. Es insólito”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Los próximos partidos de Argentina en el Mundial Sub 20

Argentina 3-1 Cuba

Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00

Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00

Así está la fase de grupos del Mundial Sub 20

Publicidad

Publicidad

Dónde ver el Mundial sub 20

Todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de Dsports y su plataforma de streaming, DGO. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

ver también Las dos figuras de la Selección Argentina que no viajaron a Chile y se perderán el debut en el Mundial Sub 20 ante Cuba