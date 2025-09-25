Gianni Infantino en medio de los comentarios por el Mundial de 64 selecciones: ”Algo muy especial”

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, adelantó que en la reunión que mantuvo con Gianni Infantino, Claudio Tapia y otras autoridades del fútbol sudamericano en las oficinas de la FIFA en Nueva York, insistieron con la propuesta que develó meses atrás Ignacio Alonso, presidente de la AUF (Uruguay), de aumentar la cantidad de selecciones participantes de 48 a 64 para el Mundial 2030, con motivo de la celebración del centenario de la competencia.

Esto, a su vez, da lugar a que en Sudamérica, en donde ya se confirmó que habrá, por lo menos, un partido de Argentina, de Uruguay y de Paraguay en sus respectivas sedes ya designadas (Monumental de Buenos Aires, Centenario de Montevideo y, en principio, el Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción que inició su construcción para abrir sus puertas en 2027), se ilusionen con albergar todos los encuentros de cada una de las zonas de sus combinados anfitriones (por ejemplo, en Argentina se disputarían todos los encuentros del grupo que integre la selección, incluidos los enfrentamientos entre sus rivales).

”No puede pasar como un evento más, no puede ser una Copa del Mundo normal. Vemos esto como una oportunidad única en 100 años”, dijo Alejandro Domínguez en la reunión que se desarrolló en los Estados Unidos este martes. Además, horas después, en un video que subió a sus redes sociales, vaticinó: ”Dentro de poco vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo”.

En medio de todos estos rumores sobre lo que sería una nueva transformación del sistema de competencia de la Copa del Mundo (cuya primera edición en Uruguay participaron 13 equipos nacionales), el que se manifestó fue Gianni Infantino, mediante su cuenta de Instagram, en la que reportó sus conclusiones a raíz del encuentro que tuvo con el resto de los mandatarios.

La publicación de Gianni Infantino sobre el encuentro que tuvo con Alejandro Domínguez, Claudio Tapia y otras autoridades de Sudamérica.

Gianni Infantino mostró que da lugar a la posibilidad de aumentar la cantidad de partidos que puedan albergar Argentina, Uruguay y Paraguay

Publicidad

Publicidad

”Tuve el honor de reunirme en Nueva York con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, así como con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el presidente de la Asociación Paraguaya, Robert Harrison y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso”, advirtió el italiano, en relación con los integrantes que formaron parte del encuentro.

En ese mismo sentido, amplió: ”Hablamos sobre unir al mundo en sus hermosos países durante los partidos de celebración del centenario de la Copa Mundial de la FIFA 2030. Fue alentador ver que comparten la misma visión de honrar el legado de nuestro deporte, celebrando el presente e inspirando a las futuras generaciones. También los felicité por la clasificación de sus países para la Copa Mundial del próximo año”.

Para cerrar, envió un mensaje alentador para los países sudamericanos: ”Bajo su liderazgo, el fútbol ha experimentado un gran progreso y sigue ofreciendo oportunidades a los jóvenes. Juntos, nos aseguraremos de que los amantes del fútbol de estas naciones —y de todo el continente sudamericano— disfruten de algo muy especial en 2030”.

Publicidad

Publicidad

ver también Mundial 2030: además del Monumental, en qué estadios se podrían jugar los partidos del grupo de Argentina