Mundial Sub 20

Qué canal pasa Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente busca un lugar en la final del certamen.

Por Marco D'arcangelo

Los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 durante el Mundial. (Foto: El Norte)
En el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la segunda semifinal del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección Argentina se enfrenta contra la Selección Colombia en búsqueda del boleto a la gran final que se disputará el próximo domingo en la capital trasandina.

De cara a este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Diego Placente, tendrá dos bajas sensibles que se suman a la del lesionado Álvaro Montoro. Una de ellas es la de Valente Pierani por una lesión, mientras que la otra es la de Maher Carrizo por acumulación de tarjetas amarillas. 

Por su parte, el combinado cafetero viene con lo mejor a disposición, con Neyser Villarreal, quien le marcó un triplete a España en cuartos de final y está en el radar del Barcelona para ficharlo a futuro, pensando en la temporada 2026/27.

Qué canal pasa Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

El encuentro entre la Albiceleste y los cafeteros, programado para este miércoles 15 de octubre a las 20.00 horas de Argentina podrá verse en vivo a través de la pantalla de Telefe, así como también por DSports y su plataforma online, DGo

El camino de Argentina a las semifinales del Mundial Sub 20

El equipo comandado por Diego Placente viene con un trabajo perfecto hasta esta instancia. Terminó primero del Grupo D con 9 puntos producto de tres victorias, ante Cuba, Australia e Italia. Ya en octavos de final, se midió frente a Nigeria, seleccionado al que goleó por 4 a 0. 

En la última instancia, los cuartos de final, se enfrentó ante la Selección de México, una de las sensaciones del certamen, y se quedó con una sólida victoria por 2 a 0, gracias a los goles de Maher Carrizo en el primer tiempo y Tomás Silvetti en el complemento. 

El camino de Colombia a las semifinales del Mundial Sub 20 

La Selección Colombia finalizó primera del Grupo F del Mundial Sub 20 con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. Al estar igualada con Noruega, ganó el liderazgo gracias al desempate por el fair play a lo largo de estos tres encuentros. 

En octavos de final, venció con contundencia 3 a 1 a la Selección de Sudáfrica, mientras que en cuartos de final, en un verdadero partidazo, le ganó 3 a 2 a la Selección de España con un triplete de su máxima figura, Neyser Villarreal.

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

Pronósticos Argentina vs Colombia: por un lugar en la final del Mundial Sub 20

Marco D'arcangelo
Marco D'arcangelo

