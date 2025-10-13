La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

Este miércoles por la noche, la Selección Argentina se enfrenta a Colombia por la semifinal de la Copa del Mundo Sub 20 y así definir al finalista. El partido se disputa en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile, comienza a partir de las 20 horas y es transmitido por Telefé y DSports. Ahora, la Inteligencia Artificial anticipó el resultado definitivo del encuentro.

El equipo que comanda tácticamente Diego Placente viene de vencer a México por 2-0 en los cuartos de final y tiene tres bajas para este duelo: Álvaro Montoro y Valente Pierani por lesiones, más Maher Carrizo por acumulación de tarjetas. En contraparte, los cafeteros no pueden contar con Neyser Villareal que fue el autor de los tres goles en la victoria ante España en la fase anterior.

Lo cierto es que la IA realizó un exhaustivo análisis con lujo de detalles para dar a conocer un veredicto final, además de incluir cómo será el desarrollo del trámite. Además de manifestar cómo será el resultado definitivo de la semifinal entre Argentina y Colombia en el Mundial Sub 20, también incluyó los autores de los goles y dónde estarán las claves para el clasificado a la final.

Los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 durante la Copa del Mundo.

Conocé todos los pronósticos de la semifinal entre Argentina y Colombia por el Mundial Sub 20.

El pronóstico de la IA para Argentina ante Colombia

Para empezar, la Inteligencia Artificial hizo un adelanto de cómo será el cotejo. “En los primeros 20-25 minutos, Colombia puede intentar imponer intensidad para sorprender, con mucha presión en el medio. Argentina buscará no entrar en ese ida y vuelta inicial, esperar los espacios y salir con transiciones a través de sus volantes ofensivos”, manifestó la primera parte de la devolución.

Para el desenlace del compromiso entre ambos seleccionados sudamericanos, la novedosa herramienta tecnológica amplió su discurso. “En el segundo tiempo, el desgaste colombiano y la falta de un goleador definido puede empezar a pesar y Argentina puede aprovechar un desborde por banda para marcar la diferencia“, reveló sobre el tramo final del encuentro por la segunda semifinal.

En definitiva y sin más preámbulo, la Inteligencia Artificial anticipó: “Argentina 2-1 Colombia”. Como si eso no alcanzara, también incorporó a los autores de los goles y del lado albiceleste destacó: “Gianluca Prestianni e Ian Subiabre”. Mientras tanto, para convertir el descuento pero que no serviría mucho más que para eso, incluyó: “Joel Canchimbo anotaría su gol de reacción”.