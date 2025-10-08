Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Tras superar la fase de grupos con cosecha perfecta, la Selección Argentina enfrenta a Nigeria este miércoles 10 de octubre, desde las 16.30, por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, y será dirigido por el árbitro italiano Maurizio Mariani.

El equipo que conduce Diego Placente fue líder absoluto del Grupo D con 9 puntos en tres presentaciones. En el debut logró imponerse a Cuba por 3-1, luego goleó 4-1 a Australia en su segunda presentación y cerró con victoria 1-0 ante Italia.

Nigeria, por su parte, cosechó 4 puntos en el Grupo F y se clasificó como uno de los mejores terceros, por detrás de Colombia y Noruega que sumaron 5 puntos cada una. El representativo africano había tenido un mal inicio de Copa del Mundo con derrota 1-0 ante el seleccionado europeo, pero se recuperó con una ajustada victoria 3-2 ante Arabia Saudita para cerrar luego con igualdad 1-1 ante Colombia.

Argentina sumó pleno de victorias en la fase de grupos del Mundial Sub 20. (Foto de Selección Argentina en X).

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde con Nigeria?

Si Argentina gana ante Nigeria logrará la clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile, instancia en la que se medirá ante México.

Si Argentina empata con Nigeria al cabo de los 90 minutos de juego reglamentario se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos y en el caso de persistir la igualdad se decidirá por definición desde el punto de penal el clasificado a cuartos de final.

Si Argentina pierde con Nigeria quedará inmediatamente eliminada del Mundial Sub 20 y será el representativo africano el que enfrentará a México en cuartos de final.

Las probables formaciones de Argentina y Nigeria

La Selección Argentina que conduce Diego Placente saltaría al terreno de juego con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

Nigeria, por su parte, haría lo propio con Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi.

